В рамках нового закона об образовании одесские спецшколы не смогут осуществлять конкурсный отбор учеников

О новых правилах приёма в школу в 2018-2019 учебном году рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Она напомнила, что ребёнок должен зачисляться в школу преимущественно по месту проживания, т. е. жители микрорайона имеют преимущество при зачислении в близлежащую школу.

Эта традиция сохраняется, отметила Буйневич, однако теперь территория обслуживания будет распространяться на все школы, несмотря на их специализацию.

«Таким образом, специализированные школы, которые ранее набирали детей методом конкурсного отбора, теперь не проводят конкурс, а в первую очередь набирают тех детей, которые живут в микрорайоне этой школы», — рассказала Буйневич.

Такое правило ввёл закон Украины «Про образование», пояснила она.

Для зачисления ребёнка в школу родители должны подготовить копию свидетельства о рождении, написать заявление, пройти медосмотр и предоставить документ, подтверждающий, что семья действительно проживает в данном микрорайоне. Это может быть или паспорт одного из родителей (этого достаточно), или справка от соответствующих служб, или нотариально заверенный договор о найме жилья.

Буйневич подчеркнула, что теоретически родители могут выбрать для обучения ребёнка любую школу Одессы, но зачислен в неё он будет лишь при наличии свободных мест.

Она отметила также, что теперь конкурсный отбор детей для поступления в первый класс не предусмотрен. «Права одного ребёнка не могут быть нарушены за счёт другого», — подчеркнула директор гордепартамента образования.

В случае переезда семьи ребёнка обязана принять школа, расположенная в его новом микрорайоне, добавила Буйневич.

Чиновник также подчеркнула, что подготовительные классы при школе «не имеют никакого отношения к зачислению детей» в первый класс и «никаких экзаменов после этого не может быть».