 
Информация к новости
  • Просмотров: 583
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Сергей Кивалов прокомментировал новость о своих часах

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов прокомментировал новость о своих часах

Народный депутат Украины Сергей Кивалов прокомментировал на официальной странице в Facebook новость о своих часах:

Сегодня СМИ облетела очень «важная» новость – часы Кивалова. Рад, что мой аксессуар оценён по достоинству. Мне они тоже нравятся. Я, безусловно, знаю этот бренд.
Увы, журналисты ошиблись. Во всяком случае, я надеюсь, что это ошибка, а не умысел… Модель часов из коллекции Leman, которую они нашли в интернет-магазине – новая, современная. А моим – уже более 10 лет, и такая модель – Blancpain Flyback – как я думаю, вообще не выпускается.  А стоили часы при покупке, я думаю, в несколько раз дешевле.
Эти часы мне были подарены на юбилей. Не хочу никого расстраивать, но они давно внесены в мою декларацию, если это кому-то интересно.

 

Сергей Кивалов прокомментировал новость о своих часах

 

Сергей Кивалов прокомментировал новость о своих часах

 

Так, что этот факт – не жаренный. А чтобы рассеять сомнения особо ретивых «разоблачителей», привожу скрины из интернета и фото своих часов.
Приятного просмотра.

 

Из Интернета:

Сергей Кивалов прокомментировал новость о своих часах

 

Мои фото:

 

Сергей Кивалов прокомментировал новость о своих часах
Сергей Кивалов прокомментировал новость о своих часах



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 