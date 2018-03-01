Сергей Кивалов прокомментировал новость о своих часах

Народный депутат Украины Сергей Кивалов прокомментировал на официальной странице в Facebook новость о своих часах:

Сегодня СМИ облетела очень «важная» новость – часы Кивалова. Рад, что мой аксессуар оценён по достоинству. Мне они тоже нравятся. Я, безусловно, знаю этот бренд.

Увы, журналисты ошиблись. Во всяком случае, я надеюсь, что это ошибка, а не умысел… Модель часов из коллекции Leman, которую они нашли в интернет-магазине – новая, современная. А моим – уже более 10 лет, и такая модель – Blancpain Flyback – как я думаю, вообще не выпускается. А стоили часы при покупке, я думаю, в несколько раз дешевле.

Эти часы мне были подарены на юбилей. Не хочу никого расстраивать, но они давно внесены в мою декларацию, если это кому-то интересно.

Так, что этот факт – не жаренный. А чтобы рассеять сомнения особо ретивых «разоблачителей», привожу скрины из интернета и фото своих часов.

Приятного просмотра.

Из Интернета:

Мои фото:



