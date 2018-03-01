Городской голова Одессы отчитался о проделанной работе

16 марта в актовом зале Центра интегрированных услуг на ул. Косовской в помещении бывшего завода «Краян» состоялся ежегодный отчёт Одесского городского головы Геннадия Труханова за 2017 год перед территориальной громадой города Одессы.

Среди участников общегородского собрания были члены исполкома горсовета, народные депутаты Одесского региона, почетные граждане города, представители Одесской облгосадминистрации, депутаты горсовета, руководители военных и правоохранительных организаций, представители общественных организаций, органов самоорганизации населения, религиозных конфессий, предприятий и учреждений города.

Геннадий Труханов рассказал обо всех достижениях городских властей не только за последний год, но и за весь период его каденции.

Особенный упор он сделал на вопросах оказания социальной помощи, развития здравоохранения, образования и транспорта.

На прошлом ежегодном отчете я пообещал вам, что мы заложим основу для глобальных инфраструктурных проектов, призванных прослужить не одному поколению одесситов. И мы это сделали! Канализование, водоотведение, транспорт, благоустройство – это то, на чем мы сосредоточили свое внимание в 2017 году. Оставив среди приоритетов социальную поддержку, здравоохранение, образование. Мы успешно реализуем Стратегию развития Одессы в рамках инвестиционного бренда «Оdessa 5Т», объединяющего пять основных направлений: транспорт, торговля, технологии, туризм и траст.

В минувшем году, согласно отчету городского головы, в Одессе было отремонтировано 604 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. По его словам, это на 5,7 тысяч больше, чем год назад.

При этом, как отметил мэр, в настоящее время городские дороги ремонтируются комплексно. Вначале приводятся в порядок подземные инженерные сети, и только затем берутся за дорожное покрытие. Параллельно приводят в порядок также освещение и ливневую канализацию.

Как известно, проблема теплоснабжения всегда была актуальна для Одессы, в центральной части города сети отработали как минимум по два эксплуатационных срока, а то и больше. Ожидаемый эффект от реконструкции теплотрасс, проведенной в прошедшем году, с учетом нынешних цен на теплоносители составит более 20 млн. гривен в год. Эта работа будет продолжена.

В городе продолжается реализация комплексной программы «Безопасный город».

Город выделил 30 млн. гривен на современную систему видеомониторинга и видеоаналитики общегородской системы видеонаблюдения: уже установлены 412 smart IP -камер, которые позволяют круглосуточно в автоматическом режиме фиксировать правонарушения, распознавать лица и автономера, а также по фотографиям определять места недавней видеофиксации разыскиваемого объекта. Всего к единому Центру обработки данных подключены 562 камеры. В планах – наращивание ресурсных возможностей.

Также город активно работает над привлечением кредитных и грантовых средств на повышение энергоэффективности и реконструкцию систем уличного освещения. Тендеры проведены, уже поступил первый транш кредитных средств от корпорации NEFCO в размере 3,2 млн. гривен. Уже выполнены работы по модернизации системы уличного освещения жилого микрорайона в пределах улиц Космонавта Комарова, Инглези, Варненской и Генерала Петрова. Также Одесским городским советом проводится работа по подготовке соответствующих документов для получения гранта в размере 150 тыс. евро на замену ламп уличного освещения на энергоэффективные.

Кроме того, мэрия продолжает развивать все успешные наработки прошлых лет. Одесситы оценили удобство обращений через веб-платформу «Единый центр обращений граждан» и возможность контролировать процесс прохождения их заявки. С этого года начал работу веб-портал «Твой депутат». В первую очередь данный электронный ресурс разработан для удобства одесситов, для того, чтобы горожане, не выходя из дома, могли обратиться к своему депутату и контролировать его работу.

Когда отчет был зачитан, слово взял председатель одесского областного совета Анатолий Урбанский. Руководитель облсовета, в частности, поддержал городского голову в наиболее, пожалуй, на сегодняшний день остром вопросе - создании «Новой мэрии» в здании бывшего завода «Краян». Как он рассказал присутствующим, «…еще моя бабушка, когда оценивала новую квартиру, обращала особое внимание на два фактора - близость к остановке транспорта и кто соседи. А тут и логистический узел хороший, и соседи не буйные!»

Я очень рад, что ситуация с муниципальным транспортом с каждым днем улучшается, тем самым давая возможность нам, одесситам, пересесть из пыльных маршруток и личных автомобилей в комфортабельный электротранспорт, уменьшая количество пробок и все, что с этим связано, как это делается сейчас в большинстве европейских городов. Отдельный пункт - реставрация фасадов, сохраняющая исторический ореол нашего города. Гордость и украшение Одессы – дом Руссова будет восстановлен в первозданном виде. А это то, за что нам скажет спасибо не одно поколение наших потомков. Как и за Трассу здоровья, при реконструкции которой ни один забор не пострадал.

Один из почетных гостей, народный депутат Украины Сергей Кивалов, высказал свое мнение о состоявшемся мероприятии:

Из множества блоков - об образовательных программах, о развитии спорта и других – хочу отметить часть, касающуюся благоустройства нашего города. Это вопрос, которым действительно надо заниматься, и у мэрии в целом есть значительный прогресс в этом отношении. Взять хотя бы то, что Потемкинской лестницей никто не занимался с 1933 года. Пока длился ремонт, в прессе публиковалась масса негативных материалов о ходе реконструкции. Сегодня мы видим, что все сделано качественно - это и Стамбульский парк, и во всем этом заслуга руководства города, и лично мэра. Мне более всего импонирует то, что Трасса здоровья будет закончена. Хотя в планах мэрии завершить этот проект в 2018 году, но думаю, что это сложно будет сделать, если мэру не помогут все: и жители города, и предприятия, организации, учреждения. Мы тоже вносим свою лепту в развитие этого очень нужного городу объекта. Например, не все знают, что часть территории будущей Трассы здоровья принадлежит Международному гуманитарному университету и Национальному университету «Одесская юридическая академия». У МГУ нет проблем с передачей соответствующего участка земли, так как это негосударственный вуз. А вот то, что касается территории НУ «ОЮА», то здесь процедура сложнее. Мы приняли решение на ученом совете и подписали ходатайство в Министерство образования и науки Украины для того, чтобы нам дали разрешение предоставить участок земли протяженностью более ста метров в пользование жителей города. Я буду обращаться с просьбой к мэру города несколько скорректировать проект в сторону его оптимизации. Считаю, на этом участке трассы необходимо сделать спуски к морю и к спортивным сооружениям, которые мы построили. Мы затратили денежных средств на строительство этих спортивных сооружений около 20 миллионов гривен в те времена, когда курс доллара был менее 8 грн. Также, мы хотим передать и набережную вместе со всеми сооружениями, числящимися на балансе МГУ, с электрическими опорами и другими дорогостоящими элементами благоустройства. Мы передаем это городу от чистого сердца, с одним лишь условием: чтобы там не были впоследствии построены никакие увеселительные заведения вроде ресторанов, казино и тому подобного. Все, что мы даем городу, должно быть в свободном доступе для всех одесситов и служить благородной цели оздоровления наших земляков.

Парламентарий считает, что величайшая беда нашего времени – низкий уровень материального обеспечения пенсионеров. Люди, проработавшие на государство по 40 лет и более, сегодня лишены возможности получить хотя бы качественное медицинское обслуживание. Сергей Васильевич всемерно стремится повысить качество жизни этой самой незащищенной в социальном плане категории населения:

Второй момент из числа озвученных мэром, который привлек мое внимание, – это социальные программы. Мое мнение, что это направление нуждается в максимально интенсивном развитии. Например, бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров. Они должны функционировать не только в Приморском районе, ведь в других районах города тоже живут пенсионеры. Если нам помогут с помещениями, то мы могли бы помочь в окончательной реализации этой программы – открыть курсы во всех районах Одессы.

А то, что мы открыли с Геннадием Леонидовичем в прошлом году ультрасовременную стоматологическую клинику, в которой будут бесплатно оказываться стоматологические услуги пенсионерам - также очень важный аспект социальной работы. Потому что практически все пожилые люди нуждаются в стоматологических услугах, а на ту пенсию, которую они получают, они не смогут это сделать. Существует договоренность с руководством города о приобретении материалов, а остальное все - за наш счет, вплоть до коммунальных услуг. Это та помощь, которую мы можем оказывать на местах. Поскольку централизованно, через Верховную Раду, добиться соблюдения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи сегодня очень сложно.