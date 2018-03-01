В Одесском порту отремонтируют старейший причал

В Одесском порту будет проведена комплексная реконструкция причала №7. Как сообщает пресс-служба ведомства, этот причал, расположенный в Карантинной гавани, является одним из самых востребованных. Поэтому выбран вариант реконструкции без долгосрочного вывода его из эксплуатации.

В ходе реконструкции будут построена новая причальная стенка, длина причала возрастет с трехсот пятидесяти восьми до трехсот восьмидесяти шести метров. А глубина увеличена с 11,5 до 13,5 метров.

В результате там смогут обслуживаться намного более крупные суда.

Отметим, что по данным портовиков, реконструкция назрела уже давно, ведь согласно проектной документации, причал выработал свои эксплуатационные мощности еще в 2013 году.

Напомним, причал № 7 Одесского морского порта расположен на т.н. Бакалейной набережной Карантинной гавани и относится к старейшим гидротехническим сооружениям порта. Последний раз причал был реконструирован в 1965 году. В 1970-80 гг. на его базе был создан специализированный комплекс по приему импортного зерна, оснащенный четырьмя самыми современными на то время зерноперегружатели «Бюллер Миаг» и дополнительными железнодорожными путями для непрерывной (циклической) подачи подвижного состава. Во времена украинской независимости на причале осуществлялась перевалка экспортного зерна, металлопродукции и генеральных грузов. С 1994 года гидротехническое сооружение, которое входит в состав производственно-перегрузочного комплекса № 2, находится в аренде стивидорной компании ООО «Металзюкрейн Корп.». В середине 2000-х на базе причала № 7 больше года функционировал контейнерный мини-терминал.