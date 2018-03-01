Из 16 одесских нардепов за прошлый год пока отчитался только один, - общественники. Единственным, кто опубликовал свои отчеты за каждый год своей работы 2015, 2016, 2017 годы оказался Сергей Кивалов.

Сайт, на котором размещены отчеты депутатов Верховной Рады, создан инициативой "Открытый парламент" совместно с общественным движением ЧЕСНО. Инструмент zvity.org позволяет находить данные о приемных нардепов, а также ознакомиться с их отчетами о проделанной работе (если таковые имеются).

Список нардепов делится на две колонки: в одной - те, кто подавал хотя бы один отчет с начала каденции парламента, во второй - те, кто не делал этого никогда. Также можно найти информацию, вбив в поле поиска фамилию интересующего народного избранника.

Среди 16 нардепов, избранных от Одессы и области, похвастаться отчетом могут только двое. Иван Фурсин публиковал его еще во втором полугодии 2014 года, а Сергей Кивалов ежегодно предоставляет отчеты о свей работе в средствах массовой информации и на личных встречах с общественностью.

Остальные депутаты пока отчеты не предоставили. Разработчики платформы уже заявили, что "всегда рады получить новую порцию поправок" и исправить неточности, если таковые имеются.

Напомним, что одесские нардепы вошли в ТОП просителей информации у министерств. Ранее двое нардепов-одесситов проигнорировали все голосования парламента в январе.

Источник: Избирком