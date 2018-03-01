Одесситы – самые убежденные евроскептики в стране!

Об этом свидетельствует опрос, проведенный по всем регионам Украины (кроме Крыма и неподконтрольных районов Донбасса) социологической группой «Рейтинг» в конце прошлого года.

Так, если в среднем по стране «за» вступление ЕС выступают 52% граждан, а «против» - 27%, то в Одесской области все наоборот – всего 24% «за» ЕС и 50% – «против».

Еще более разительная ситуация по поводу стремления в НАТО.

Так, если по стране стремление под «атлантический зонтик» однозначно поддерживают 43% населения, а «против» – 34%, то в Одесской области «за» вступление Украины в НАТО всего 15%, а 59% – однозначно «против».

Отметим, что, как и следовало, ожидать наиболее «западно-ориентируемыми» оказались западные области Украины, а лидирует в этом отношении Ивано-Франковская область, где «за» вступление в ЕС и НАТО выступают 89% и 87% соответственно.