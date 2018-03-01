Министр иностранных дел Венгрии пообещал заблокировать саммит Украина-НАТО, если не будет изменений относительно языка образования

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Об этом глава МИД Венгрии рассказал венгерским журналистам в Брюсселе, где он находится с визитом для участия в заседании Совета Евросоюза, сообщает сайт венгерского правительства.

Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС и Украины, запланированной на апрель, а также заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле, участие в которой должен принять президент Петр Порошенко.

"Относительно Украины в Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева", - заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия готова поддержать проведение упомянутых встреч, но при условии, что Украина выполнит ряд требований. В частности, если Киев гарантирует, что закон "Об" образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены ощутимые изменения.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к тому времени не будет введено ни в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", - заявил Сийярто.

Кроме того, Сийярто требует от Украины обеспечения юридических гарантий выполнения договоренностей, потому что "несмотря на несколько словесных обещаний все регулярно происходит в обратном направлении".

По словам министра, Венгрия и ЕС "ожидают от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии, консультаций с национальными меньшинствами и введения запрета на отмену существующих прав меньшинств".

"Поэтому должны начаться переговоры с венгерским меньшинством, а реализация закона "Об образовании" в Украине должна быть приостановлена", - заявил он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто также выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово. Сиярто, по его словам, беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с самой высокой долей венгров среди населения.

Он добавил, что пояснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угроз территориальной целостности страны, еще более тревожит.