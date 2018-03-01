Украинская морская партия выступила с обращениями на сессии горсовета

В Одессе прошла XXIV сессия городского совета. В повестке дня сессии было предложено обсудить девять блоков вопросов, в том числе о бюджете и финансах, городских целевых программах и концепциях, градостроительстве, об объектах коммунальной собственности, земельных правоотношениях, о льготах по налогам и сборам. Особое внимание уделили фракционным заявлениям и депутатским обращениям к правительству Украины. На сессии присутствовало 59 депутатов.

С обращением об урегулировании языкового вопроса от фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова выступила глава фракции Светлана Осауленко.

Вопрос языка в государстве является наиважнейшим, определяющим его политику и жизнь его граждан. Напомню, что в Одесской области проживают представители 133 национальностей, одесситы всегда проявляли толерантность к представителям разных национальностей, уважали их обычаи, религию, язык. Всем известно, что в Украине действовал закон «Об основах государственной языковой политики», который регулировал права национальных меньшинств на использование родного языка — русского, гагаузского, армянского, болгарского, молдавского, венгерского и других. Закон гарантировал использование в Украине «региональных языков», то есть языков, которые, согласно данным переписи населения, считают родным более 10 % населения соответствующего региона. — сказала Светлана Осауленко.

28 февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционным закон «Кивалова-Колесниченко», не выявив нарушений по сути, а только обратив внимание на процедуру его принятия, которая не соответствует Конституции.

При этом судьи не учли тот факт, что языковой закон 2012 года соответствует положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, включает все рекомендации, предложенные Венецианской комиссией, а также поддержан резолюциями Парламентской ассамблеи совета Европы.

Именно такая редакция закона была вновь поддержана новой резолюцией Парламентской ассамблеи совета Европы № 2196 (2018) и последним решением Венецианской комиссии № 902 (2017).

Решение КСУ вызвало резко негативную реакцию международного сообщества. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что это свидетельствует о «брутальной атаке» украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке. Такая реакция существенно ухудшает и без того шаткие позиции Украины в Европе, — говорится в обращении.

Напомним, что в связи с общественной дискуссией о спорном решении КСУ, в начале марта этого года в Одессе было проведено социологическое исследование Центром социологических и политических исследований «Аргумент». Результаты опроса показали, что 81,7% респондентов разговаривают дома на русском языке, говорящих дома на украинском — 7,3%, и на других языках 11,4% соответственно. Вне дома на русском языке разговаривают 79,5% опрошенных, на украинском языке 20,05%. Не поддерживают решение Конституционного суда Украины о не соответствии Конституции Закона № 5029-VI «Об основах государственной языковой политики» — 85,1% респондентов, поддерживают — 4,7% опрошенных, затрудняются ответить — 10,2%.

Как подчеркнула глава фракции УМП, сегодня в Верховной Раде зарегистрировано сразу пять языковых законопроектов взамен отмененного закона об основах языковой политики. В частности, законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» закрепляет обязательность использования украинского языка во всех сферах общественной жизни. Депутат горсовета отмечает, что совершенно очевидно, что закон вводит режим беспощадной дискриминации тех граждан Украины, которые являются представителями национальных меньшинств. За соблюдением закона будут следить специальные «языковые инспекторы» с широкими полномочиями. Согласно законопроекту, следить за соблюдением закона будет специально созданная Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Для поддержки стандартов и проверки госчиновников на знание государственного языка будет специально создан Центр украинского языка.

Инспектора получат право проводить «языковое инспектирование» в случае жалоб или по собственной инициативе любых предприятий и организаций всех форм собственности, проводить проверку их документов и составлять протоколы за нарушение нового языкового законодательства.

За нарушение полагается наказание. Публичное пренебрежение к украинскому языку предлагается наказывать, как и унижение государственных символов — от штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов (850 гривен) до ареста на шесть месяцев или лишения свободы до трех лет.

Такое отношение к правам граждан в части употребления родного языка и возможности пользоваться им в повседневной жизни и в государственных учреждениях, может привести страну к языковому коллапсу, усилить социальную напряженность.

Обращение депутатов фракции УМП будет направлено в Верховную Раду Украины. В частности в обращении говорится:

Украина представляет собой многонациональное, толерантное государство с многообразием культур и языков. Именно в этом направлении должна выстраиваться любая языковая политика, основанная на Европейской хартии о языках и языках национальных меньшинств, которую наша страна ратифицировала в 2006 году.

Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете обращается с требованием учитывать права национальных меньшинств на использование родного языка и при принятии нового языкового закона в Украине взять за основу положения закона «Об основах государственной языковой политики». Ведь по сути самого закона Конституционный Суд не выявил ни одного нарушения. В ряде положений закон направлен на усиление украинского языка. Как показало время, закон, соавтором которого выступил народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов, был компромиссом, предотвратившим раскол украинского общества и сохранившим мир в нашем государстве.

Светлана Осауленко также изложила суть депутатского обращения к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по поводу состояния одесских дорог, в частности, магистральной трассы Одесса-Киев.

Впереди у нас туристический сезон, мы говорим о необходимости привлечь иностранных инвесторов в развитие туризма в нашем крае, и в то же время никак не приведем в порядок основную туристическую дорогу, Одессе-Киев, которая требует основательных капитальных вложений для того, чтобы она стала приемлемой для любого туриста, который хотел бы посетить наш прекрасный город. Мы знаем, что Одесса является культурной столицей страны, здесь проводится до ста фестивалей за сезон, многие стремятся отдохнуть в городе у моря, посетить наши театры, полюбоваться на вечерний город. Уже 1 апреля начнется туристический сезон, и отремонтированные дороги сделают наш город более привлекательными для туристов и отдыхающих. Я хочу также напомнить о безопасности всех тех, кто пользуется трассой, и эта безопасность не может быть стопроцентно обеспечена без серьезной реконструкции и ремонта.

— сказала она.

Депутатское обращение фракции Украинской морской партии было принято большинством голосов.