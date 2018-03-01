 Одесситы посетили прием народного депутата и приняли участие в новой социальной программе

Социальные программы, инициированные народным депутатом Украины Сергеем Киваловым, хорошо известны. Это и Юридическая клиника, специалисты которой оказывают юридические, в том числе и нотариальные услуги. Это и компьютерные курсы для пожилых людей. А теперь это и оказание бесплатной стоматологической помощи.

Программы для малообеспеченных людей старшего возраста очень востребованы и своевременны. В приемную Сергея Кивалова обращаются люди, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, за поддержкой.

Люди, которые пришли сегодня ко мне на прием, по 40-50 лет отработали на производстве, в школах, библиотеках, создавали, строили, трудились на благо своей страны. И страна их «отблагодарила», назначив мизерные пенсии. Как можно жить на эти деньги? Сегодня одна пожилая женщина на приеме призналась, что сорок лет не обращалась к зубному врачу. Острая необходимость стоматологической помощи для социально незащищенных граждан является очевидным фактом,

– говорит Сергей Кивалов.

На приеме у народного депутата граждане получили направления от Сергея Кивалова для оказания бесплатной стоматологической помощи в Университетской стоматологической клинике Международного гуманитарного университета по адресу: улица Академическая, 30. Понятно, стоматология – это не разовый прием граждан. Нужно прийти не раз, не два и не три, чтобы решить зубную проблему, включая лечение, удаление, протезирование.

Всего с осени прошлого года уже более полторы сотни гражданам, участникам данной программы оказаны стоматологические услуги, причем, совершенно бесплатно.

Парламентарий признает, что более 16 миллионов граждан страны нуждаются сегодня в поддержке. Огромная цифра. В это тяжелое экономическое время людям, чтобы выжить, нужна реальная помощь.

Правительство должно повернуться лицом к людям. А наши политики начинают шевелиться только перед выборами, а потом их днем с огнем не сыщешь. Другие заявляют, что они оказывают помощь людям. Но используют при этом не свои личные средства, а черпают их из бюджета, который и так дырявый. Давайте же будем честны перед собой и своими избирателями.

Для реализации наших социальных программ мы не используем ни копейки бюджетных средств, а изыскиваем их из собственных резервов. И эти программы не однодневки, а работают годами.

Людей с разными судьбами объединяет место жительства – Приморский район и жизненные трудности, с которыми они столкнулись на склоне лет. А встретились они в приемной народного депутата, узнав о запуске новой социальной программы по оказанию бесплатной стоматологической помощи.

Ярослав Васильевич Нановский, проживающий на Водопроводной улице, всю жизнь работал водителем на предприятии нефтяной промышленности. Имеет 42 года трудового стажа на производстве. И государство это оценило, определив ему пенсию в две тысячи гривен.

Ветеран труда Татьяна Ивановна Люльченко тоже имеет более сорока лет трудового стажа. Но учительница музыки в прошлом получает сегодня пенсию и того меньше – 1700 гривен.

Жительница Приморского района Лидия Марковна Олизько воспитала и вырастила троих детей. Всю жизнь работала в Одесском Зелентресте. Таким трудовым стажем, как у нее, можно заслуженно гордиться – 50 лет на благо родного города. И на пенсию, которую определило ей государство, пенсионерка не жалуется – 2 тысячи 840 гривен. Да вот беда: сын Лидии Марковны давно болеет и находится на попечении матери. Поэтому заниматься своим здоровьем ей недосуг.

Марии Андреевне Гапунич в мае исполнится 83 года. 44 из них она проработала поваром на производстве, кормила рабочих. А теперь на девятом десятке пожилая женщина не знает, чтобы такое себе самой приготовить. Стыдно признаться, почему.

С каждым посетителем Сергей Кивалов общается лично, внимательно выслушивая людей, вникая в их проблемы и заботы. А как иначе узнать, чем живут избиратели! Сидя в высоких кабинетах, отгородившись от народа, правды не узнать. И не услышать, что народ думает о власти в целом.

Но часто люди приходят не только с просьбами, но и с обычной благодарностью.

Людмила Петровна Коржова не скрывала радости, придя на прием к Сергею Кивалову. В стоматологической клинике она была уже трижды. В следующий четверг пенсионерка отправляется туда делать вторую примерку верхних протезов.

Сначала мне помогли с очками. Теперь – с зубами. Огромное человеческое Вам спасибо.

Людмила Николаевна Толмачева уже оправится на третий прием в стоматологическую клинику. Никак не нарадуется. А раньше и переступать зубной кабинет боялась: с ее пенсией это была недоступная роскошь.

Посетители признавались, что были немало удивлены, что бесплатную стоматологическую помощь им оказывали на самом современном оборудовании опытные врачи.

Я пришла сюда и получила направление на зубное протезирование и лечение. Пенсионеры у нас малообеспеченные, тяжело проживают свои последние дни, поэтому это очень хорошее дело и нужно, чтобы депутаты помогали пенсионерам и пожилым людям, - говорит одесситка Татьяна Люльченко.

В связи с такой востребованностью Сергей Кивалов принял решение расширять данную социальную программу. С этой целью в ближайшее время откроется вторая Университетская стоматологическая клиника по адресу: Фонтанская дорога, 33А. А на факультете стоматологии Медицинского института Международного гуманитарного университета, тем временем, растят хорошую смену врачей.

Отметим, что для Сергея Кивалова личный прием граждан по значимости не уступает с принятием законопроектов в Верховной Раде. Это две составляющие одного целого, деятельности парламентария на своем посту.

Само слово «народный» депутат говорит о том, что народ тебя избрал, тебе доверяет, на тебя надеется. Избиратель должен знать своего депутата, чтобы спрашивать с него.

В приемную народного депутата часто идут, как в последнюю инстанцию, искать правды, помощи, сочувствия, справедливости.

Анна Лаврентьевна Морозюк долгие годы проживает по адресу: улица Черняховского, 1. И жизнь текла своим чередом, пока осенью прошлого года к ее дому не пристроили букмекерскую контору – «Фаворит-спорт» с лото и игровыми автоматами. Возводя это игровое заведение, ее хозяева не пощадили зеленые крепкие деревья. Но это было полбеды. На крыше конторы была установлена промышленная вентиляционная система, которая очень шумит, особенно в ночное время, ведь «Фаворит-спорт» работает круглосуточно (вот ведь трудяги-многостаночники). А жители близлежащих квартир вынуждены днем и ночью слушать шум и дышать какой-то взвесью, которая лезет в окна и форточки.

Эта проблема требует к себе серьезного внимания. Если установленное вблизи жилого дома оборудование мешает жить людям, следует поставить качественное оборудование. Существуют определенные нормы, и их нельзя нарушать. А если собственник отказывается это делать, то эту вентиляционную систему нужно демонтировать, а учреждение – закрыть,

– говорит нардеп.

Сергей Кивалов подготовил депутатское обращение на имя директора департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета с просьбой принять меры, а также провести проверку пожарной безопасности помещения «Фаворит-спорт». Кроме того, необходимо вмешательство главы районной администрации.

Председатель Одесского областного совета партизан-подпольщиков Комитета ветеранов войны Евгений Ахлупин обратился с просьбой содействовать в установке Памятного знака одесским партизанам на 6-й станции Большого Фонтана в Приморском районе.

Участников одесского партизанского движения осталось немного. Все они люди преклонного возраста. Носители истории заслуживают этого Почетного знака. И подрастающему поколению, школьникам, студентам следует знать и помнить историю края, историю Одессы. Наших ветеранов, участников войны нужно всячески поддерживать. А то у нас от праздника до праздника: 9 мая прошло, и забыли их. Идея хорошая, и ее нужно реализовать.

Сергей Кивалов подготовил обращение на имя Одесского городского головы, чтобы вопрос с установкой Памятного знака героям-партизанам Одессы был, наконец, решен.

В Юридической клинике существует целое подразделение по оказанию помощи нашим морякам, попавшим в беду. В нем работают специалисты в области морского и международного права, которые занимаются этими проблемами, оказывают юридическую помощь. И это неслучайно. К сожалению, растет число случаев, когда украинские моряки, которые ходят на судах под иностранными флагами, попадают в кризисные ситуации. И в Юрклинику, и на прием к нардепу обращаются родственники моряков, рассказывая о грубейших нарушениях прав человека. Моряки становятся заложниками, когда судна арестовывают. Им месяцами, а то и годами не платят заработную плату, не оказывают медицинскую помощь, не выпускают на берег, держа на судне. Из последних резонансных дел можно вспомнить помощь морякам на судах Mekong Spirit, Free Neptune и танкере Temeteron, также работа ведется по возвращению на родину старшего помощника капитана одессита Андрея Новичкова.

Вот и на этом приеме опять встал вопрос, касающийся защиты прав моряков.

Арестовали судно, которое задолжало нашим морякам заработную плату за несколько лет. Судно находится в Украине. Но его хотят вывезти и продать, так и не расплатившись с моряками. А судья, с которым договорились неизвестно какими путями, берет и отпускает это судно.

Сергей Кивалов был настроен категорично:

Что за издевательское отношение к морякам со стороны государства?! Сначала разворовали весь флот, а теперь наши моряки вынуждены плавать под чужими флагами. Государство должно было сразу бить тревогу! Судно продать с молотка и выдать зарплату морякам.

Старший партнер юридической компании «Black Sea Law Company», адвокат, член рабочей группы по защите прав моряков при Юридической клинике Евгений Сукачев говорит, что на данном этапе продолжаются судебные заседания по данному делу.

С января 2017 года идут процессы в украинских судах. Сначала это был Измаильський суд. Затем Илличевский суд, где на сегодняшний день рассматривается шесть исковых требований моряков к судовладельцу. И несколько выделенных материалов рассматривается в Апелляционном суде Одесской области, связанные с рассмотрением апелляционной жалобы на определение судьи Илличевского суда, которая в последний день своей каденции отменила арест, наложенный на этот буксир. Благо, что процессуальное законодательство Украины дает возможность подать апелляции на данное определение и не снимать арест до принятия окончательного решения по данному вопросу в суде.

По всем обращениям граждан Сергеем Киваловым подготовлены депутатские запросы, обращения, жалобы. Все они находятся на контроле народного депутата до полного их разрешения.