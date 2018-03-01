Молодой джаз

Конкурс молодых музыкантов, посвященный памяти одесского джазмена Ростислава Кабанченко, прошёл 24 марта в большом зале Одесского училища культуры и искусств им. К.Ф. Данькевича уже в 14 раз. 43 музыканта в возрасте от 6 до 21 года, влюбленных в джаз, из Одессы, Беляевки, Белгород-Днестровского, Измаила, Херсона и Киева почти 7 часов подряд соревновались в вокальном и инструментальном мастерстве в трех возрастных категориях.

Конечно же, организаторы постарались, чтобы никто из юных и молодых музыкантов, не оказался не отмеченным. Все получили дипломы, грамоты, специальные призы и памятные подарки. Практически все участники конкурса были учащимися училищ культуры, детских музыкальных школ и музыкальных студий, за исключением 16 летнего Андрея Гуденко, студента 2-го курса одесского мореходного колледжа технического флота. Окончив несколько лет назад 11-ю ДМШ по классу Сергея Нагуляка, он сохранил любовь к музыке, сам ее пишет, и исполнял на конкурсе свои произведения. Да еще и на двух инструментах, рояле и синтезаторе, сразу! Гран-при конкурса Ростислава Кабанченко завоевала 18-ти летняя студентка Одесского училища культуры и искусств им. К.Ф. Данькевича Екатерина Кравченко (преподаватель Юрий Роменский) блеснувшая как виртуозным вокалом, так и блестящим аккомпанементом себе на рояле.