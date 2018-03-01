Одесситы считают, что страна идёт куда–то не туда

Лишь 9% жителей Одессы считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.

Таковы данные Четвёртого муниципального опроса, проведённого в январе — феврале 2018 года социологической группой «Рейтинг».

75% горожан считают, что страна идёт куда–то не туда. Кстати, одесситы оказались одними из наиболее пессимистично настроенных граждан Украины: хуже дела только в Николаеве, где в то, что Украина идёт по правильному пути, верят лишь 8% опрошенных.

Кроме того, 67% опрошенных одесситов заявили, что за минувшие 12 месяцев материальное положение их семьи ухудшилось, 3% отметили, что оно улучшилось, 25% считают, что оно осталось примерно на уровне 2016–2017 годов.

От будущего жители Одессы тоже не ждут ничего хорошего. Лишь 7% опрошенных надеются на то, что в предстоящие 12 месяцев их семья станет жить лучше, тогда как 56% опасаются, что станут жить ещё хуже.