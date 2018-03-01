Празднование Юморины в Одессе начнётся 27 марта и продлится семь дней

Более детально о праздничных мероприятиях рассказала директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова в ходе аппаратного совещания 26 марта.

Во вторник, 27 марта, в Доме клоунов начнется Комедиада, участие в которой примут ведущие комики из Украины, Испании, Венгрии, Италии и других стран мира. Сын Чарли Чаплина Юджин Чаплин представит одесситам и гостям города фильм «Цирк». Хедлайнером Комедиады станет обладатель Гран–При фестиваля «Комедиада-2017» Чаба Мехеш (Венгрия).

Кроме этого, в рамках празднования Дня смеха представят юмористическую карту для жителей и гостей города. Мероприятие состоится во Всемирном клубе Одесситов в среду, 28 марта, в 17:00.

В пятницу, 30 марта, к 35-летию клуба одесских карикатуристов состоится открытие юбилейной выставки. В субботу, 31-го, в 12 часов в Горсаду запланирован «пробег смешных костюмов».

31 марта и 1 апреля на Греческой площади будет работать «ярмарка национальностей».

Самое ожидаемое событие — традиционный парад Юморины по Дерибасовской начнётся 1 апреля в 12 часов дня. В этот же день состоится и «Караоке на Юморине». Сцена для концертной программы будет установлена на пересечении улиц Пушкинской и Ланжероновской. С 13:00 1 апреля начнутся поздравления победителей Комедиады. Далее ожидается выступление «Лиги смеха», «95-го квартала», Феликса Шиндера, а в 21:00 — Верки Сердючки и певца Алексеева.

Татьяна Маркова также добавила, что 1 апреля в 15:00 в Горсаду пройдёт косплей–шоу, а на улице Ришельевской — дрифт-шоу.

Одесский зоопарк также не останется в стороне и подготовит «Зооюморину».