В день почитания Феодоровской иконы Божией Матери митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном Измаильском соборе и возглавил многотысячный Крестный ход (Видео)

27 марта 2018 года, в день почитания Феодоровской иконы Божией Матери, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе г. Измаила в сослужении Преосвященных викарных епископов Аркадия, Диодора, Виктора и Сергия, наместника Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря архимандрита Алипия, а также многочисленного духовенства Одесской епархии. Во время литургии митрополит Агафангел совершил хиротонию в сан священника насельника Константино-Еленинского Измаильского мужского монастыря иеродиакона Гавриила.

После завершения богослужения митрополит Агафангел возглавил многотысячный Крестный ход из Покровского собора по улицам Измаила к Поклонному Кресту, который 17 лет назад был привезен из Соловецкого монастыря, где он был освящен Святейшим Патриархом Алексием II специально для установления этой святыни на территории древнего Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря, расположенного на живописном берегу Дуная.

Во время Крестного хода, протяженностью почти 4 километра и проходящего по городским улицам, тысячи верующих, духовенство и епископы во главе со своим архипастырем возносили усердные молитве о мире в Украине, стабильности в Придунавье и процветании Измаила – южного форпоста Православия в Украине.

В своём архипастырском слове митрополит Агафангел отметил, что «мы сегодня прошли многочисленным Крестным ходом с многими святынями по улицам богоспасаемого города Измаила с молитвой о мире и процветании нашей державы. Мы все эти годы молимся о прекращении вражды и ненависти в нашей стране, о воцарении мира и стабильности во всех регионах Украины. И сегодня здесь, в центре украинского Придунавья, тысячи верующих Одесской епархии вместе с архипастырями и пастырями просили Пречистую Божию Матерь дать мир и благополучие нашему многострадальному народу, измученному затянувшимися политическими дрязгами и экономическим кризисом, поставившими простых людей на грань выживания. Мы верим, что с помощью Божией по молитвам Царицы Небесной так и будет: победит правда и справедливость, мир и любовь воцарятся в нашем обществе».