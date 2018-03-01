Вывоз мусора может подорожать более, чем наполовину

Компания «ТВ-СЕРРУС», которая занимается вывозом мусора в Одессе, заявила о намерении поднять тарифы за свои услуги сразу на 65%. Информация помещена на сайте горсовета.

Таким образом, если сейчас вывоз мусора обходится в 11,5 гривен на человека в месяц в многоквартирных домах и 18,9 гривен в частном секторе, то после подорожания они «потянут» на 19 и 31,2 гривен соответственно.

Свои намерения компания объясняет возрастанием минимальной заработной платы, подорожанием ГМС и возрастанием накладных расходов. Однако для реализации этих намерений они должны получить одобрение городского исполкома. Ближайшее заседание исполкома намечено на 29 марта.