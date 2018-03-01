Соцопрос - необходимо ли госрегулирование цен?

На этой неделе одесские социологи провели исследование и выяснили, что текущее подорожание съедает все большую часть бюджета каждой семьи, в среднем от 40 до 60% дохода, а каждый пятый опрошенный тратит на еду от 70 до 90% своих денег.

Не удивительно, что 80% горожан считают цены на продукты не обоснованными и явно спекулятивными. И лишь 5% одесситов довольны нынешними ценниками на рынках и супермаркетах.

Более 80% участников исследования знакомы с инициативой Сергея Кивалова о необходимости возвращения госрегулирования цен, 72% одесситов ее поддерживают и вот что показательно 52% опрошенных считают, что рост цен на продукты — это результат деятельности центральной власти и менее 30% считают, что виноваты бизнесмены-спекулянты, жиреющие на обнищавшем населении.