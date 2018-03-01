Большинство украинцев против легализации огнестрельного оружия

По информации «Интерфакс Украина» таковы результаты опроса, который был проведен в конце февраля - начале марта аналитической группой «Sociostream». Опрошено было тысяча двести восемьдесят шесть человек по всей территории Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных районов Донбасса.

Согласно опубликованным результатам, 56% респондентов высказались против, и только 18% -за.

Однако, по мнению ряда экспертов, объективность такого исследования вызывает сомнения. В первую очередь, потому, что, судя по публикации «Интерфакса», сам вопрос поставлен, по меньшей мере, некорректно. Поскольку инициаторы разрешения права владения огнестрельным оружием говорят не об оружии вообще, а сугубо о короткоствольном оружии - пистолетах и револьверах.

О винтовках и автоматах речи вообще не идет! Поэтому, если бы вопрос был конкретизирован, то и результаты опроса могли бы быть другими.

Отметим, что ряд сторонников легализации оружия, с которыми общался наш корреспондент, говорят о целесообразности разрешения законного оборота только того короткоствольного оружия, которое конструктивно не предназначено для скоростной стрельбы. Например, о револьверах без функции самовзвода. Проще говоря таких револьверов, которые работают по принципу первых «Кольтов», когда перед каждым выстрелом было необходимо вручную взводить курок.

Отметим, что такая категория револьверов позволяет ограничить не только скорострельность, но количество выстрелов. Поскольку не позволяет быстро провести перезарядку, т.к. барабан рассчитан всего на шесть патронов, и после его отстрела необходимо вручную перезаряжать каждый патрон!