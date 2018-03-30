Одесса готовится к празднованию 74-й годовщины освобождения

В Киевской районной администрации состоялось заседание Совета ветеранов района по подготовке к празднованию 74-й годовщины со дня освобождения города-героя Одессы.

Традиционно 10 апреля ветераны Киевского района участвуют в праздничных мероприятиях и возложении цветов на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, к монументу «Крылья победы» на площади Десятого апреля и Мемориале 411-й береговой батареи.

В этот день для ветеранов пройдет праздничный концерт, который состоится по адресу: Ак. Глушко, 2а (возле фонтана).

Начало – в 12:00.

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В настоящее время в Киевском районе Одессы проживают 4 ветерана-освободителя. Учитывая преклонный возраст, поздравление ветеранов пройдет по месту жительства.