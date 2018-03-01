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  • Дата: Вчера, 20:30
Вчера, 20:30

Одесситы начали смеяться уже сегодня

Категория: Первая полоса / Новости


Одесситы начали смеяться уже сегодня

Во Всемирном клубе одесситов открылась юбилейная выставка Клуба одесских карикатуристов. Экспозиция посвящена 35-летию Клуба.

35 лет назад группа одесских художников, в большинстве своем любителей, под эгидой Объединения Молодежных Клубов (ОМК) создала Клуб Одесских Карикатуристов (КОК).

На протяжении всего времени в состав Клуба входили более 20 художников. Главную организационно-творческую группу составляли: Аркадий Цыкун, Владимир Шинкаревский, Валентин Стоянов, Евгений Мучник, Петр Сигута, Александр Барабанщиков, Виктор Джевага, Сергей Дудченко, Леонид Левицкий, Артур Суханов и Кирилл Дремлюх. Их объединяло чувство юмора, умение рисовать карикатуры и большая любовь к Одессе. Многие из них были художниками команд КВН, их карикатуры публиковали в различных газетах и журналах.

Одесситам и гостям города хорошо известен знаменитый «первоапрельский морячок» Аркадия Цыкуна - эмблема одесских Юморин. После создания клуба у художников-карикатуристов появилась возможность шире пропагандировать карикатуру, организовывать выставки и конкурсы как в Одессе, так и за ее пределами. Выставки карикатур проходили: в Доме ученых, Литературном музее, Дворце моряков, Музее западного и восточного искусства, ДК Политехнического института, в Черноморске (Ильичевске) и Белгороде-Днестровском, на ул. Дерибасовской и Приморском бульваре.

Тематика выставок была разнообразной – от «Кино» (кинофестиваль «Золотой Дюк») до «Футбола» (Евро-2012). Художники Клуба принимали активное участие в украинских и международных семинарах «Защита авторских прав» и «Свобода Слова». А также участвовали во многих украинских и международных конкурсах, на которых завоеваны различные призы и дипломы.

Галерея

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Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
Одесситы начали смеяться уже сегодня
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