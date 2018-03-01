Одесситы начали смеяться уже сегодня

Во Всемирном клубе одесситов открылась юбилейная выставка Клуба одесских карикатуристов. Экспозиция посвящена 35-летию Клуба.

35 лет назад группа одесских художников, в большинстве своем любителей, под эгидой Объединения Молодежных Клубов (ОМК) создала Клуб Одесских Карикатуристов (КОК).

На протяжении всего времени в состав Клуба входили более 20 художников. Главную организационно-творческую группу составляли: Аркадий Цыкун, Владимир Шинкаревский, Валентин Стоянов, Евгений Мучник, Петр Сигута, Александр Барабанщиков, Виктор Джевага, Сергей Дудченко, Леонид Левицкий, Артур Суханов и Кирилл Дремлюх. Их объединяло чувство юмора, умение рисовать карикатуры и большая любовь к Одессе. Многие из них были художниками команд КВН, их карикатуры публиковали в различных газетах и журналах.

Одесситам и гостям города хорошо известен знаменитый «первоапрельский морячок» Аркадия Цыкуна - эмблема одесских Юморин. После создания клуба у художников-карикатуристов появилась возможность шире пропагандировать карикатуру, организовывать выставки и конкурсы как в Одессе, так и за ее пределами. Выставки карикатур проходили: в Доме ученых, Литературном музее, Дворце моряков, Музее западного и восточного искусства, ДК Политехнического института, в Черноморске (Ильичевске) и Белгороде-Днестровском, на ул. Дерибасовской и Приморском бульваре.

Тематика выставок была разнообразной – от «Кино» (кинофестиваль «Золотой Дюк») до «Футбола» (Евро-2012). Художники Клуба принимали активное участие в украинских и международных семинарах «Защита авторских прав» и «Свобода Слова». А также участвовали во многих украинских и международных конкурсах, на которых завоеваны различные призы и дипломы.