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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В связи с чрезвычайными происшествиями, произошедшими в ночь с 31 марта на 1 апреля "Юморина" отменяется.

Категория: Первая полоса / Новости


В связи с чрезвычайными происшествиями, произошедшими в ночь с 31 марта на 1 апреля "Юморина" отменяется.

В связи с чрезвычайными происшествиями, произошедшими в ночь с 31 марта на 1 апреля "Юморина" отменяется.

Охотники за цветным металлом украли два памятника - М. Воронцову на Соборной площади и бюст А. Пушкину на Приморском бульваре.

В связи с чрезвычайными происшествиями, произошедшими в ночь с 31 марта на 1 апреля "Юморина" отменяется.

 

Полицией города объявлен план-перехват. Заблокированы все пункты приема металла.

Туристам, прибывшим на праздник, будут возвращены деньги за проезд.

p.s.

К счастью, полиции оперативно удалось обнаружить пропажу. Сегодня же памятники, в торжественной обстановке будут водружены на постаменты.



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