В Украине 2 апреля стартует весенний призыв на срочную службу

В Украине сегодня, 2 апреля 2018 года, стартует весенний призыв на срочную службу, который продлится до конца мая. Об этом сообщил замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, передает "Укринформ".

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 миллионов гривен на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сообщил Артеменко.

Отметим, что согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 15 190 человек. Из них в ВСУ - 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, Госпогранслужбу - 1200 человек, в Нацгвардию - 4000 человек.

Напомним, что в рамках осенней призывной кампании на прохождение срочной службы были отправлены 12 460 человек.