В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

Одесская саксофонистка, президент международного фестиваля «Золотой саксофон» Анна Степанова всегда удивляет своих слушателей необычными проектами. В этот раз она попыталась не просто сочетать саксофон со звучанием различных музыкальных инструментов, но и подать этот необычный букет под бокал шампанского.
Концерт «Саксофон и шампанское» прошел в Золотом зале Одесского литературного музея в последний день марта. Идея совместить музыку с шампанским принадлежит Анне и ее коллеге и подруге пианистке Марианне Лакарен.
Супруг Марианны, известный винодел и шампаньер Кристиан Лакарен, с удовольствием поддержал эту идею. Для концерта он подобрал три вида шампанского собственного изготовления, сделанное по старым технологиям, экологически чистое. По его словам, когда-то давно в зале, где проходит концерт, а раньше здесь был дворец князя Гагарина, так же слушали музыку и пили вино или шампанское.
Проект «Саксафон и шампанское» объединил граждан трех государств.
Музыкальная программа концерта оказалась чрезвычайно разнообразной. Здесь звучала и музыка барокко, и классическая музыка, и музыка романтического стиля, и, конечно же современная. Каждый слушатель мог найти что-то подходящее для себя и на вкус, и на цвет. Саксофон звучал в исполнении Анны Степановой, Андрея Степанова, а также китайского саксофониста Духан Фона. На рояле играла лауреат международных конкурсов Марианна Лакарен, на ударных инструментах – студент Одесской музыкальной академии им. Неждановой Николай Пархоменко, на баяне народный артист Иван Ергиев, также выступал танцевальный коллектив «Карнавал».
Реализация проекта стала возможна благодаря народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову, который по словам Анны Степановой, давно поддерживает талантливую саксофонистку и помогает в реализации многих ее проектов.
Не остались равнодушными и зрители. Послушать музыку пришли люди разных возрастов и профессий. После концерта они поделились своим впечатлением от прослушанного.
Он пришел на концерт вместе со своими однокурсниками. Билеты на концерт студенты юридической академии получили от Студенческого совета Национального университета «Одесская юридическая академия».
Организаторы концерта уверены, что им удалось не просто создать настроение и праздник, но и совершить настоящий прорыв из затянувшейся холодной зимы в теплую атмосферу весны и творчества.