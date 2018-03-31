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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

Одесская саксофонистка, президент международного фестиваля «Золотой саксофон» Анна Степанова всегда удивляет своих слушателей необычными проектами. В этот раз она попыталась не просто сочетать саксофон со звучанием различных музыкальных инструментов, но и подать этот необычный букет под бокал шампанского.

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

Концерт «Саксофон и шампанское» прошел в Золотом зале Одесского литературного музея в последний день марта. Идея совместить музыку с шампанским принадлежит Анне и ее коллеге и подруге пианистке Марианне Лакарен.

Мой муж изготавливает шампанское, и мы с Анной размышляли как можно раскрасить наше выступление. Мы придумали такой проект: под определенную музыку будет подаваться определенный вид шампанского, и это, может быть, поможет глубже раскрыть сам замысел произведения, и вообще просто публике получить удовольствие,
 - рассказывает Марианна Лакарен.

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

Супруг Марианны, известный винодел и шампаньер Кристиан Лакарен, с удовольствием поддержал эту идею. Для концерта он подобрал три вида шампанского собственного изготовления, сделанное по старым технологиям, экологически чистое. По его словам, когда-то давно в зале, где проходит концерт, а раньше здесь был дворец князя Гагарина, так же слушали музыку и пили вино или шампанское.

Пить шампанское и слушать музыку – это всегда праздник. И сегодняшний фантастический концерт - как раз и есть такой праздник, поэтому мы пьем шампанское,
 - поделился Кристиан Лакарен.

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

Проект «Саксафон и шампанское» объединил граждан трех государств.

Музыкальная программа концерта оказалась чрезвычайно разнообразной. Здесь звучала и музыка барокко, и классическая музыка, и музыка романтического стиля, и, конечно же современная. Каждый слушатель мог найти что-то подходящее для себя и на вкус, и на цвет. Саксофон звучал в исполнении Анны Степановой, Андрея Степанова, а также китайского саксофониста Духан Фона. На рояле играла лауреат международных конкурсов Марианна Лакарен, на ударных инструментах – студент Одесской музыкальной академии им. Неждановой Николай Пархоменко, на баяне народный артист Иван Ергиев, также выступал танцевальный коллектив «Карнавал».

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

Центром притяжения этого проекта является Аня Степанова, замечательная саксофонистка, музыкант, сподвижница, организатор многих проектов. Идеи – они как бы движут миром, создают новые поля, атмосферу, духовность, несут радость людям, поэтому концерт сегодня событийный дважды или трижды, потому что в нем много необычного. Сочетание баяна с саксофоном мы уже апробируем не первый год, но сегодня еще включена хореография, настоящий синтез искусств. Это действительно событие, потому что в Украине такие вещи редко происходят,
- уверен Иван Ергиев.

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

Реализация проекта стала возможна благодаря народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову, который по словам Анны Степановой, давно поддерживает талантливую саксофонистку и помогает в реализации многих ее проектов.

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

 

Мы очень благодарны за многолетнюю помощь Сергею Васильевичу Кивалову, народному депутату Украины. Это уже не первый наш проект. За плечами международные сакс-фестивали, международные конкурсы саксофонистов в Одессе, в Киеве, и мы надеемся на дальнейшее многолетнее сотрудничество с ним,
 - отметила Анна Степанова.

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

 

Не остались равнодушными и зрители. Послушать музыку пришли люди разных возрастов и профессий. После концерта они поделились своим впечатлением от прослушанного.

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

 

Классическая музыка – это искусство. Это музыка, которая зародилась много лет назад, и сегодня я слышу музыку, которую создавал Бах. Это история. Всегда приятно побывать на такого рода мероприятии и послушать приятную музыку,
 - поделился студент НУ «ОЮА» Эдуард Кульман.

Он пришел на концерт вместе со своими однокурсниками. Билеты на концерт студенты юридической академии получили от Студенческого совета Национального университета «Одесская юридическая академия».

Я считаю, что надо чаще проводить такие мероприятия, приобщать нашу молодежь к искусству, творчеству, чтобы они понимали насколько надо работать над собой, чтобы добиться таких успехов,
 - отметила Алёна Алексеенко, которая также посетила концерт известной саксовонистки.

Организаторы концерта уверены, что им удалось не просто создать настроение и праздник, но и совершить настоящий прорыв из затянувшейся холодной зимы в теплую атмосферу весны и творчества.

В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

 

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В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки
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