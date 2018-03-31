В Одесском литературном музее прошел концерт саксофонной музыки

Одесская саксофонистка, президент международного фестиваля «Золотой саксофон» Анна Степанова всегда удивляет своих слушателей необычными проектами. В этот раз она попыталась не просто сочетать саксофон со звучанием различных музыкальных инструментов, но и подать этот необычный букет под бокал шампанского.

Концерт «Саксофон и шампанское» прошел в Золотом зале Одесского литературного музея в последний день марта. Идея совместить музыку с шампанским принадлежит Анне и ее коллеге и подруге пианистке Марианне Лакарен.

Мой муж изготавливает шампанское, и мы с Анной размышляли как можно раскрасить наше выступление. Мы придумали такой проект: под определенную музыку будет подаваться определенный вид шампанского, и это, может быть, поможет глубже раскрыть сам замысел произведения, и вообще просто публике получить удовольствие,

- рассказывает Марианна Лакарен.

Супруг Марианны, известный винодел и шампаньер Кристиан Лакарен, с удовольствием поддержал эту идею. Для концерта он подобрал три вида шампанского собственного изготовления, сделанное по старым технологиям, экологически чистое. По его словам, когда-то давно в зале, где проходит концерт, а раньше здесь был дворец князя Гагарина, так же слушали музыку и пили вино или шампанское.

Пить шампанское и слушать музыку – это всегда праздник. И сегодняшний фантастический концерт - как раз и есть такой праздник, поэтому мы пьем шампанское,

- поделился Кристиан Лакарен.

Проект «Саксафон и шампанское» объединил граждан трех государств.

Музыкальная программа концерта оказалась чрезвычайно разнообразной. Здесь звучала и музыка барокко, и классическая музыка, и музыка романтического стиля, и, конечно же современная. Каждый слушатель мог найти что-то подходящее для себя и на вкус, и на цвет. Саксофон звучал в исполнении Анны Степановой, Андрея Степанова, а также китайского саксофониста Духан Фона. На рояле играла лауреат международных конкурсов Марианна Лакарен, на ударных инструментах – студент Одесской музыкальной академии им. Неждановой Николай Пархоменко, на баяне народный артист Иван Ергиев, также выступал танцевальный коллектив «Карнавал».

Центром притяжения этого проекта является Аня Степанова, замечательная саксофонистка, музыкант, сподвижница, организатор многих проектов. Идеи – они как бы движут миром, создают новые поля, атмосферу, духовность, несут радость людям, поэтому концерт сегодня событийный дважды или трижды, потому что в нем много необычного. Сочетание баяна с саксофоном мы уже апробируем не первый год, но сегодня еще включена хореография, настоящий синтез искусств. Это действительно событие, потому что в Украине такие вещи редко происходят,

- уверен Иван Ергиев.

Реализация проекта стала возможна благодаря народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову, который по словам Анны Степановой, давно поддерживает талантливую саксофонистку и помогает в реализации многих ее проектов.

Мы очень благодарны за многолетнюю помощь Сергею Васильевичу Кивалову, народному депутату Украины. Это уже не первый наш проект. За плечами международные сакс-фестивали, международные конкурсы саксофонистов в Одессе, в Киеве, и мы надеемся на дальнейшее многолетнее сотрудничество с ним,

- отметила Анна Степанова.

Не остались равнодушными и зрители. Послушать музыку пришли люди разных возрастов и профессий. После концерта они поделились своим впечатлением от прослушанного.

Классическая музыка – это искусство. Это музыка, которая зародилась много лет назад, и сегодня я слышу музыку, которую создавал Бах. Это история. Всегда приятно побывать на такого рода мероприятии и послушать приятную музыку,

- поделился студент НУ «ОЮА» Эдуард Кульман.

Он пришел на концерт вместе со своими однокурсниками. Билеты на концерт студенты юридической академии получили от Студенческого совета Национального университета «Одесская юридическая академия».

Я считаю, что надо чаще проводить такие мероприятия, приобщать нашу молодежь к искусству, творчеству, чтобы они понимали насколько надо работать над собой, чтобы добиться таких успехов,

- отметила Алёна Алексеенко, которая также посетила концерт известной саксовонистки.

Организаторы концерта уверены, что им удалось не просто создать настроение и праздник, но и совершить настоящий прорыв из затянувшейся холодной зимы в теплую атмосферу весны и творчества.