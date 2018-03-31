Коллектив ЦБС для взрослых приглашает на литературно-кулинарный фестиваль «Кушать подано!» с элементами викторины (АНОНС)

Нет любви более искренней, чем любовь к еде.

Бернард Шоу

Тот, кто много и внимательно читает, наверняка обращает внимание на то, что редко встречаются такие литературные произведения, герои которых ничего не пьют и не едят. И это естественно, потому что в книгах должна описываться истинная жизнь, которая – увы! – не бывает без еды и питья. Так что нет ничего удивительного в том, что и классики украинской, русской и зарубежной литературы уделяли немалое внимание описанию различных кушаний. Как часто, читая то или иное произведение, мы с восторгом представляем, как же это вкусно: «пирожки с маком, рыжики, чарка водки, сушеные рыбки, соус с грибками, жиденький узвар с сушеными грушами, грибки с чабрецом, пирожки с урдою, коржики с салом … ». Наткнувшись на описание поглощения героями литературных произведений особо вкусного блюда порой так и хочется повторить кулинарный эксперимент.

И вот коллектив ЦБС для взрослых решил воплотить эти мечты в жизнь и провести литературно-кулинарный фестиваль с элементами викторины. Интрига заключается в том, что приглашённые на праздник гости должны будут отгадать по цитатам, из какого произведения художественной литературы взято то или иное представленное блюдо. И, конечно же, после представления блюд состоится их дегустация.

Праздник будет проходить 12 апреля в 12.00 в читальном зале ЦГБ им. И. Франко, по адресу г. Одесса, Книжный пер.1а, тел.7282068