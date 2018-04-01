Готова ли Одесса и область противостоять опасности пожаров?

Народный депутат Украины Сергей Кивалов настаивает на систематическом проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности в Одессе и Одесской области.

Правила пожарной безопасности написаны кровью, а умение укрощать эту стихию и знать ее поведение в различных условиях являются главными задачами науки о пожарах, становление которой происходит особенно быстро в последние годы. Накопленные человечеством знания в этой сфере с успехом применяются развитыми странами, лишь в Украине все наоборот. Некогда развитая система противопожарных мероприятий в нашей стране деградирует и со временем может быть безвозвратно утрачена, если вовремя не обратить внимание на эту проблему.

В Кемерове катастрофа случилась внезапно — область к ней оказалась не готова. Произошедшая цепь событий остро ставят вопрос исправности систем пожарной безопасности в местах массового скопления людей.

Невозможно не вспомнить о пожаре в одесском детском лагере отдыха «Виктория», случившемся 16 сентября 2017 года и унесшем жизни детей. 28 марта 2018 в городе Киев возле станции метро произошел еще один пожар, где, по счастью, обошлось без жертв. Причиной вышеупомянутых трагедий стала неработающая система пожарной безопасности, человеческая халатность и безответственность руководства, а также неподготовленность населения и, в особенности, детей к чрезвычайным ситуациям.

По данным учета пожаров Украинского научно-исследовательского института гражданской защиты, в течение 2 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано 7597 пожаров, в них погибло 514 человек, из них 11 детей, 303 человека получили травмы, в том числе 39 детей.

Материальные потери от пожаров составили 987 млн ​​191 тыс. грн. (из них прямые убытки составляют 303 млн 503 тыс. грн., а побочные - 683 млн 688 тыс. грн.)

Ежедневно в Украине, в среднем, возникало 128 пожаров, материальные потери от которых составили 16 млн 732 тыс. грн. Каждый день в результате пожаров погибало 8 и получало травмы 5 человек, огнем уничтожалось 78 зданий (сооружений) и 10 единиц техники.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Степанову с требованием инициировать проверку пожарной безопасности во всех торговых центрах, детских учебных заведениях и местах массового скопления людей в Одессе и Одесской области.

И если в городе не все обстоит благополучно, то уж в области, с ее огромной территорией, наверняка найдется масса объектов, где пожарная безопасность оставляет желать лучшего.

Последние годы крайне недостаточно уделяется внимания профилактическим мероприятиям по противопожарной безопасности. Во избежание повтора подобных страшных трагедий, которые уносят жизни мирных граждан, нам необходимо приложить максимум усилий для безотлагательного решения данной проблемы,

- отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов.