Готова ли Одесса и область противостоять опасности пожаров?

Народный депутат Украины Сергей Кивалов настаивает на систематическом проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности в Одессе и Одесской области.
Правила пожарной безопасности написаны кровью, а умение укрощать эту стихию и знать ее поведение в различных условиях являются главными задачами науки о пожарах, становление которой происходит особенно быстро в последние годы. Накопленные человечеством знания в этой сфере с успехом применяются развитыми странами, лишь в Украине все наоборот. Некогда развитая система противопожарных мероприятий в нашей стране деградирует и со временем может быть безвозвратно утрачена, если вовремя не обратить внимание на эту проблему.
В Кемерове катастрофа случилась внезапно — область к ней оказалась не готова. Произошедшая цепь событий остро ставят вопрос исправности систем пожарной безопасности в местах массового скопления людей.
Невозможно не вспомнить о пожаре в одесском детском лагере отдыха «Виктория», случившемся 16 сентября 2017 года и унесшем жизни детей. 28 марта 2018 в городе Киев возле станции метро произошел еще один пожар, где, по счастью, обошлось без жертв. Причиной вышеупомянутых трагедий стала неработающая система пожарной безопасности, человеческая халатность и безответственность руководства, а также неподготовленность населения и, в особенности, детей к чрезвычайным ситуациям.
По данным учета пожаров Украинского научно-исследовательского института гражданской защиты, в течение 2 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано 7597 пожаров, в них погибло 514 человек, из них 11 детей, 303 человека получили травмы, в том числе 39 детей.
Материальные потери от пожаров составили 987 млн 191 тыс. грн. (из них прямые убытки составляют 303 млн 503 тыс. грн., а побочные - 683 млн 688 тыс. грн.)
Ежедневно в Украине, в среднем, возникало 128 пожаров, материальные потери от которых составили 16 млн 732 тыс. грн. Каждый день в результате пожаров погибало 8 и получало травмы 5 человек, огнем уничтожалось 78 зданий (сооружений) и 10 единиц техники.
Народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Степанову с требованием инициировать проверку пожарной безопасности во всех торговых центрах, детских учебных заведениях и местах массового скопления людей в Одессе и Одесской области.
И если в городе не все обстоит благополучно, то уж в области, с ее огромной территорией, наверняка найдется масса объектов, где пожарная безопасность оставляет желать лучшего.