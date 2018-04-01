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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В пробах питьевой воды Одесской области найдены проблемы

Категория: Первая полоса / Новости

В пробах питьевой воды Одесской области найдены проблемы

  По данным областного лабораторного центра МОЗ в Одесской области ухудшилось качество питьевой воды. Об этом рассказал директор лаборатории Виталий Гончаров.
По его словам, ежемесячно отбираются пробы воды по разным показателям — биологическим, санитарно-химическим. Несмотря на то, что вспышек заболеваний из-за воды нет, но ее качество заметно ухудшилось.

Проблема заключается в том, что проверять качество воды обязуют субъекты хозяйствования. И если у них есть своя лаборатория, то они проверяют сами себя. А на проверки Госпродпотребслужбы был наложен мораторий.

Так из 625 проб воды в 71 случае она не отвечала санитарно-химическим требования. Из 485 проб взятых по микробиологическим показателям нарушения были выявлены в 128 случаях. А это четверть от взятых проб.

Причинами называют нарушение санитарных норм зоны водозабора, обеззараживания территории и техническое состояние сооружений.


Источник: УСИ Одесса



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