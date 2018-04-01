В пробах питьевой воды Одесской области найдены проблемы

По данным областного лабораторного центра МОЗ в Одесской области ухудшилось качество питьевой воды. Об этом рассказал директор лаборатории Виталий Гончаров.

По его словам, ежемесячно отбираются пробы воды по разным показателям — биологическим, санитарно-химическим. Несмотря на то, что вспышек заболеваний из-за воды нет, но ее качество заметно ухудшилось.

Проблема заключается в том, что проверять качество воды обязуют субъекты хозяйствования. И если у них есть своя лаборатория, то они проверяют сами себя. А на проверки Госпродпотребслужбы был наложен мораторий.

Так из 625 проб воды в 71 случае она не отвечала санитарно-химическим требования. Из 485 проб взятых по микробиологическим показателям нарушения были выявлены в 128 случаях. А это четверть от взятых проб.

Причинами называют нарушение санитарных норм зоны водозабора, обеззараживания территории и техническое состояние сооружений.