Выпускники Международного гуманитарного университета получили путёвки в жизнь

В Международном гуманитарном университете прошла торжественная церемония вручения дипломов специалистам и магистрам.

Около двухсот высококвалифицированных специалистов являются выпускниками Института права, экономики и международных отношений, факультета лингвистики и перевода, факультета искусства и дизайна, а также Одесского медицинского института.

Праздничную церемонию открыл президент МГУ, академик Сергей Кивалов:

Сегодняшний день особенный для Вас, для Ваших родителей, родственников, друзей и он особенный для нас, для всех Ваших преподавателей, деканов, ведь за эти годы Вы без преувеличения стали для нас родными. Вы целенаправленно шли к этому успеху более 5-ти лет и сегодня настал момент истины – Вы получаете не просто дипломы о полном высшем образовании, Вы получаете путёвку в успешное будущее. Ведь сейчас в Ваших руках есть всё необходимое для успешной карьеры: диплом европейского образца, который позволяет работать по специальности практически в любой стране Европы и мира, хорошие знания по своей специальности, наличие практического профессионального опыта, но и самое главное – это умение учиться, развиваться и самосовершенствоваться.

Нынешний учебный год для всех нас был отмечен ещё одним важным событием – прошлой осенью мы отметили 15-летний юбилей нашей родной alma mater и Вы стали участниками грандиозного торжества и разделили со всеми нами этот замечательный праздник.

На протяжении всего времени существования нашего университета мы стараемся сделать так, чтобы Вам было интересно учиться, чтобы Ваша студенческая жизнь была яркой и запоминающейся. И я уверен, что за эти годы у Вас было много радостных, счастливых моментов, о которых захочется вспомнить через 5, 10, 20 лет, о которых захочется рассказать своим детям и внукам. Ну и конечно же мы будем за Вами скучать, нам будет нас не хватать, ведь Вы – это главная ценность нашего вуза и именно ради Вас мы работаем и развиваемся.

По сложившейся уже традиции дипломы с отличием вручал выпускникам президент вуза. Не обошли вниманием и родителей успешных студентов. Каждый из родителей магистров-отличников получил письменную благодарность от руководства МГУ.

Выпускники уверены, выбор вуза, который они сделали много лет назад, действительно успешный.

Я с детства мечтала стать юристом, изучать правовую систему Украины и других государств. И сегодня очень счастливый для меня день получения диплома магистра, именно в МГУ, потому что здесь самые благоприятные условия, созданные Сергеем Васильевичем, который качественно подобрал педагогический состав, и лично делился с нами своими знаниями. — говорит Елена Резина, магистр по специальности «Право».

Я изучил много чего нового для себя, понял, что сделал правильный выбор и пытаюсь двигаться в том же направлении. Сейчас передо мной открывается большое количество возможностей. — делится Николай Жибилян, магистр по специальности «Экономика и менеджмент».

Впервые из стен вуза выпустились дипломированные профессионалы по специальностям предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, публичное управление и администрирование.

Вот многие неподдельно удивляются нашему успеху, как у Вас так быстро и так хорошо всё получилось, ведь есть вузы, которым уже несколько десятков и даже сотен лет, и они находятся в очень плачевном состоянии. Нет ремонта, нет порядка, учебный процесс организован на очень низком уровне. А нам только исполнилось 15 лет, а у нас уже всё есть – материально-техническая база одна из самых лучших в Украине, которая включает в себя оборудованные по последнему слову техники корпуса, спортивные комплексы, стадионы, две ультрасовременных стоматологических студенческих поликлиники; инновационные учебные программы, современная компьютерная техника, развитое международное сотрудничество, созданы специализированные учёные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций и всё это появилось не сейчас, а с первых лет создания нашего вуза. И это создавалось в тех же самых условиях, в которых буквально разваливались другие вузы. А всё потому, что с самого первого дня мы задались целью и ориентировали себя не на материальную выгоду, не на престиж, а прежде всего на интересы студентов. И, знаете, как говорится, это окупилось нам сторицей.

Своими успехами наши студенты вдохновляют нас и дальше развиваться и совершенствоваться – каждый новый учебный год мы внедряем новые специальности и специализации, а популярность нашего вуза среди выпускников стабильно возрастает. — отметил Сергей Кивалов.

Уже совсем скоро начнется вступительная кампания в высшие учебные заведения и все желающие смогут присоединиться к дружной семье Международного гуманитарного университета. 13 апреля в 11:00 по адресу Фонтанская дорога, 33 состоится День открытых дверей в Институте права, экономики и международных отношений, а 21 апреля – общий День открытых дверей в университете, на который приглашаются учащиеся старших классов и их родители. За подробной информацией можно обратиться на официальный сайт университета http://mgu.edu.ua/ и в приемную комиссию вуза.