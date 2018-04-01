В Одессе прошла праздничная церемония посвященная 50-летию Поста № 1

4 апреля 2018 года старшеклассники одесских школ возобновили несение Вахты Памяти возле Вечного огня у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы. В этом году Пост №1 празднует юбилейную дату - 50 лет.

В торжественной линейке приняли участие: мэр Одессы Геннадий Труханов, руководители городских райадминистраций и профильных структурных подразделений Одесского городского совета, ветераны, представители силовых подразделений города и ГСЧС, пограничники, парамедики, школьники 32-х одесских школ и сводный Почетный караул лучших караулов по результатам несения Вахты памяти в 2017 году.

Поздравляя трудовой коллектив и ребят с юбилейной датой, Одесский городской голова отметил, что представители нескольких поколений одесситов носят гордое звание – воспитанник Поста №1. За 50-летнюю историю более 80 000 мальчишек и девчонок несли Почетную Вахту Памяти.

По случаю юбилея присутствующим были продемонстрированы навыки, которые осваивают юные одесситы в кружках, организованных при Одесском городском центре военно-патриотического воспитания ученической молодежи «Пост №1». Поддержку Центру в проведении обучения и мастер-классов для ребят оказывают представители профильных государственных служб, которые и помогли сегодня воспитанникам продемонстрировать полученные навыки.

За добросовестный многолетний труд, активную общественную деятельность, весомый вклад в дело военно-патриотического воспитания учащейся молодежи города Одессы и по случаю 50-й годовщины основания Поста № 1 Почетным знаком отличия Одесского городского головы «Трудовая слава» награждены:

- трудовой коллектив коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост № 1»,

- Колоткова Галина Ивановна - сторож коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост №1».

Почетным знаком отличия Одесского городского головы «Благодарность» награжден Бортовой Сергей Николаевич, педагог-организатор коммунального внешкольного учебного учреждения «Одесский городской центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост № 1».

Почетной грамотой исполнительного комитета Одесского городского совета награждены:

- Аистова Галина Ивановна - кладовщик коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост № 1»;

- Бортовая Нина Сергеевна - заведующая хозяйством коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост № 1».