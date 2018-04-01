В учебных заведениях Украины вернут курс по гражданской обороне и основам безопасности жизнедеятельности

С требованием немедленного восстановления обязательных занятий по гражданской обороне и основам безопасной жизнедеятельности человека в учебных заведениях страны к премьер-министру Владимиру Гройсману и министру образования и науки Лилии Гриневич обратился народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Пожар — это всегда трагедия, причиняющая материальный ущерб, наносящая вред жизни и здоровью граждан, ущерб интересам общества и государства в целом.

Под видом либерализации различных сфер государственной деятельности сегодняшние чиновники полностью утратили интерес к профилактическим противопожарным мероприятиям, что не может не угрожать жизни и здоровью граждан.

В свете недавних событий остро встал вопрос относительно системности проведения профилактических мероприятий по пожарной безопасности, важной частью которых являются учебные занятия правильного поведения на пожарах, именуемые гражданской обороной.

Безразличное отношение власти к этой проблеме приводит к ситуации, в которой техногенные катастрофы в нашей стране просто неотвратимы!

Причиной практически всех произошедших трагедий стала неработающая система пожарной безопасности, человеческая халатность и безответственность руководства, и самое главное неподготовленность населения и, в особенности, детей к чрезвычайным ситуациям.

Мы почему-то всегда ждем, когда произойдет катаклизм, государство не хочет думать о комплексном и стратегическом подходе к решению задачи. На сегодняшний день в Украине нет нормально функционирующей ГО, несмотря на конфликт на востоке Украины. Оповещение украинцев об угрозах чрезвычайных ситуаций не решит проблему с эвакуацией и ликвидацией последствий происшествия из-за неграмотности и неподготовленности чиновников, - сказал сообщил экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Константин Грынчук.

В нашей стране четверть века назад были высокие стандарты подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям, подготовка начиналась со средней школы, но сегодня все позабыто, позаброшено!

После распада СССР у нас перестали уделять внимание гражданской обороне и фактически уничтожили систему. Вместе с ней уничтожались виды защиты населения. В итоге у глав областей практически нет понимания, что нужно делать в той или иной чрезвычайной ситуации,

- резюмировал К. Грынчук.

В свою очередь Кабмин утвердил положение об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и связи в сфере гражданской защиты. Соответствующее решение было принято в сентябре 2017 года.

Согласно положению, методическое руководство по созданию и функционированию систем оповещения всех уровней осуществляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сигналы об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации будут передаваться через телерадиокомпании независимо от формы собственности, операторов мобильных сетей, интернет-ресурсы, сигнальные громкоговорители.

Решение об оповещении на общегосударственном уровне принимает премьер-министр по предложениям центральных органов исполнительной власти.

Но гражданская оборона не может ограничиваться только наладкой системы оповещения об опасности, не менее важно отработать навыки правильного поведения у населения на полученный сигнал, в противном случае он вызовет панику и хаос, люди просто не будут знать, что им делать!

В связи со сложившейся ситуацией народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к министру образования и науки Лилии Гриневич с требованием немедленного восстановления обязательных занятий по гражданской обороне и основам безопасности жизнедеятельности человека в учебных заведениях.

Пожарная безопасность — состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

МЧС констатирует, что именно неграмотное поведение в экстремальных ситуациях приводит к наибольшим жертвам среди населения. Эти знания и навыки должны даваться еще на школьной скамье, чтобы, как можно раньше уберечь человеческую жизнь и здоровье, - подчеркнул народный избранник.

Порядок изучения и объем учебного времени дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Гражданская защита» и «Основы охраны труда» еще недавно определялся согласно государственных требований - приказа Министерства образования и науки Украины, Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору от 21.10.2010 года № 969/922/216 «Об организации и совершенствовании обучения по вопросам охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты в высших учебных заведениях Украины». Однако, Кабинет Министров Украины отменил указанный приказ распоряжением № 590-р от 30.05.2014 года.

Именно поэтому Сергей Кивалов направил еще один депутатский запрос премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием принять меры по усовершенствованию организации обучения по вопросам безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны в учебных учреждениях системы образования Украины.

Учитывая тот факт, что количество небезопасных ситуаций, угрожающих жизни человека, постоянно увеличивается, и нынешнюю ситуацию в стране, сокращение или интегрирование дисциплин, дающих школьникам и студентам жизненно необходимую информацию, является недопустимым.

С целью обеспечения защиты населения в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, усовершенствования теоретических знаний и практических навыков во время экстремальных и чрезвычайных ситуаций, считается необходимым:

- включение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в перечень нормативных дисциплин программы общеобразовательных учебных учреждений;

- введение в учебные планы высших учебных заведений новой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и основы охраны труда».

О результатах рассмотрения депутатского запроса и принятии решения прошу сообщить в срок, установленный ст. 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины, - указал в запросе Сергей Кивалов.

Парламентарий утверждает, что такой курс является главной задачей по формированию у учащихся и студентов необходимых навыков поведения во время чрезвычайных ситуаций. А умение применять средства индивидуальной защиты крайне необходимо, если нам дороги жизни наших детей.

Народный избранник уже поднимал вопрос пожарной безопасности в коммунальных учреждениях города Одесса и Одесской области.

Так, в ноябре 2017 года был направлен депутатский запрос на имя премьер- министра с требованием выделить средства из Государственного бюджета 2017 года для установки современных систем пожарной сигнализации на сумму 714 млн. гривен.

Согласно предоставленной информации от Одесской облгосадминистрации, в проекте бюджета на 2018 год в Одесской области расходы для обеспечения пожарной безопасности в учреждениях областного подчинения составляют 111 200 000 грн.

Ранее мы уже сообщали о том, что народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает за системное проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности в Одессе и Одесской области.