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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»

Категория: Первая полоса / Новости


Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»

6 апреля Одесский региональный филиал «Укрпочты» провел выставку: одесситам показали новый транспорт и новую марку.

Также Одесское отделение получило 15 новых автомобилей. Еще столько же машин ожидают получить в ближайшее время.

Представители компании говорят, новые Citroën должны улучшить уровень курьерской доставки по городу. Помимо автомобилей, одесское отделение получило и пять новых грузовиков.

«Наши старые машины, которые раньше ездили по городу и часто ломались, будут уходить на второй план. Из двух-трёх машин будет собираться более-менее рабочий автомобиль и удаляться, наверное, куда-нибудь на старый, не очень важный маршрут. Почему? Потому что в области еще не везде хорошие дороги», — рассказал и. о. директора Одесской дирекции ПАО «Укрпочта» Сергей Дрозд.

Отметим, за последние полгода «Укрпочта» закупила в автопарк более 200 машин. По его словам, и заработная плата у сотрудников «Укрпочты» заметно возросла, она теперь составляет 10-12 тысяч гривен.

Галерея

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Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»
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