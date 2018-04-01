Вопрос о скоростном трамвае, проходящем через весь город, все еще остается открытым?

Согласно поставленной городскими властями задаче, скоростной трамвай «Север-Юг», соединяющий северное и южное окончания города- (жилмассивы Котовского и Таирова) должен быть открыт уже до конца года.

Однако, как выяснил наш корреспондент, ряд вопросов имеющих ключевое значение для работы этой линии до сих пор не согласованы. В первую очередь, это касается проблемы т.н. «выделенной трамвайной линии».

Дело в том, что данный маршрут планировался как экспрессный, со временем в пути от конечной до конечной не боле одного часа двадцати минут.

Однако для этого необходимо, чтобы трамваи двигались по специальной выделенной линии, недоступной для других видов транспорта. И на большей части маршрута она уже есть. Исключение составляет участок на улице Преображенской.

Как рассказал нашему корреспонденту директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, самым простым вариантом было бы установить ограждение, отделяющее трамвайную линию от проезжей части, но даже эта идея вызывает серьезное сопротивление. Поскольку это будет означать существенное сужение проезжей части, как следствие - значительное усложнение проезжаемости.

Более того, в этом случае пришлось бы убрать с Преображенской общественный транспорт. Ведь сужение проезжей части сделало бы ее практически не проезжаемой для «Богданов» и Эталонов». А без выделенной линии на этом участке скоростной вариант движения «сквозного трамвая» станет невозможным.