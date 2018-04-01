Праздничная пасхальная инсталляция возле храма Святой мученицы Татианы

Студенческий храм Святой мученицы Татианы на Фонтанской дороге красив до необычайности: он выполнен в форме символического пасхального яйца, что встречается не так часто. Красиво и внутреннее убранство храма, и его роспись. Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов позаботился и том, чтобы внешний вид храма притягивал внимание не только студентов, чьей покровительницей издавна считается мученица Татьяна, но даже и случайных прохожих.

Действительно, часто приходится слышать восторженные отзывы гостей нашего города об этом месте, даже тех, кто внутрь попасть по какой-либо причине не смог. А в последние годы по инициативе президента вуза перед светлым праздником Пасхи рядом с храмом устанавливается инсталляция в виде большого пасхального яйца высотой 2,1 метра и диаметром 1,5 метра. Оно содержит 308 деревянных яиц, симметрично выложенных с четырех сторон света. Пасхальные яйца - крашенки, каждая из которых непохожа на другую, расписывали студенты Национального университета "Одесская юридическая академия". Выполнены они в технике петриковской росписи.

Пасхальная инсталляция радует одесситов уже седьмой год подряд. Освящал ее митрополит Одесский и Измаильский Агафангел

Писанки, которые выполнили наши студенты практически не отличить от тех, которые расписывали мастера петриковской росписи. Я рад видеть, что молодые люди проявляют к этому виду искусства большой интерес. У них это здорово получается!

Мы стараемся воспитывать их в духе истинной православной веры, именно поэтому и построили первый в Украине студенческий храм Святой Татианы. Здесь часто можно встретить наших студентов. — говорит Сергей Кивалов.

Сегодня, в Страстную субботу в храме проходило богослужение. По его окончании, молящиеся останавливались полюбоваться нарядной инсталляцией. Молодая женщина по имени Мария рассказывает:

Я хожу в этот храм почти со дня его основания. Я тогда была студенткой Одесской Юракадемии, и, как все студенты, я очень полюбила этот храм. Большая благодарность Сергею Васильевичу, который построил эту церковь, и очень радостно, что есть место, куда могут прийти помолиться не только студенты и преподаватели Юракадемии, но все жители нашего города. Мне кажется, что очень символично, что этот храм имеет форму стилизованного пасхального яйца. Ведь праздник пасхи у всех ассоциируется с праздником, с радостью. Вот и в этот храм, когда заходишь, то радость сразу посещает тебя. Очень хочется пожелать, чтобы пасхальная радость посещала всех нас, всех жителей нашего города.

По преданию, святая равноапостольная Мария Магдалина нашла возможность явиться к императору Тиберию и подарила ему яйцо, со словами: «Христос воскрес!». Император же, усомнившись в странном известии о воскресении, сказал, что как яйцо не может из белого стать красным, так и мёртвые не воскресают, — и «произошло чудо: белое яйцо стало красным». Выбор яйца как подарка можно объяснить тем, что яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его.

Крашенки из инсталляции у храма Святой мученицы Татьяны, каждая из которых непохожа на другую, расписывали студенты. Каждый из них вложил в это маленькое сакральное изделие частичку себя. Это – часть программы духовного воспитания молодежи, которому придается большое значение в Одесской Юракадемии.

Хочется поздравить всех с наступающим светлым праздником. Я уверена, что в этот день в каждом сердце присутствует в сердце радость, ведь Пасха – праздников Праздник и торжество торжеств. Очень хочется поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова, который положил начало такой традиции среди студентов – приходить почаще в этот храм. Некоторые ребята получили религиозное воспитание в семьях, а некоторые - уже здесь. Я знаю студентов, которые настолько втянулись в православное течение жизни, что даже свои зачетки пытаются освятить.

— говорит студентка академии Юлия.

Дмитрий Валентинович не был сегодня в храме, но и он, проходя мимо, не мог не остановиться, чтобы полюбоваться на церковь в праздничном убранстве:

Я знаю, что идея создания этой инсталляции нравится не только мне. Это очень здорово, что прохожие и проезжающие мимо машины, даже если это неверующие люди, обращают внимание на это яйцо. Ведь такая красота никого не оставляет равнодушным.