Праздничная пасхальная инсталляция возле храма Святой мученицы Татианы

Студенческий храм Святой мученицы Татианы на Фонтанской дороге красив до необычайности: он выполнен в форме символического пасхального яйца, что встречается не так часто. Красиво и внутреннее убранство храма, и его роспись. Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов позаботился и том, чтобы внешний вид храма притягивал внимание не только студентов, чьей покровительницей издавна считается мученица Татьяна, но даже и случайных прохожих.
Действительно, часто приходится слышать восторженные отзывы гостей нашего города об этом месте, даже тех, кто внутрь попасть по какой-либо причине не смог. А в последние годы по инициативе президента вуза перед светлым праздником Пасхи рядом с храмом устанавливается инсталляция в виде большого пасхального яйца высотой 2,1 метра и диаметром 1,5 метра. Оно содержит 308 деревянных яиц, симметрично выложенных с четырех сторон света. Пасхальные яйца - крашенки, каждая из которых непохожа на другую, расписывали студенты Национального университета "Одесская юридическая академия". Выполнены они в технике петриковской росписи.
Пасхальная инсталляция радует одесситов уже седьмой год подряд. Освящал ее митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Мы стараемся воспитывать их в духе истинной православной веры, именно поэтому и построили первый в Украине студенческий храм Святой Татианы. Здесь часто можно встретить наших студентов.
Сегодня, в Страстную субботу в храме проходило богослужение. По его окончании, молящиеся останавливались полюбоваться нарядной инсталляцией. Молодая женщина по имени Мария рассказывает:
По преданию, святая равноапостольная Мария Магдалина нашла возможность явиться к императору Тиберию и подарила ему яйцо, со словами: «Христос воскрес!». Император же, усомнившись в странном известии о воскресении, сказал, что как яйцо не может из белого стать красным, так и мёртвые не воскресают, — и «произошло чудо: белое яйцо стало красным». Выбор яйца как подарка можно объяснить тем, что яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его.
Крашенки из инсталляции у храма Святой мученицы Татьяны, каждая из которых непохожа на другую, расписывали студенты. Каждый из них вложил в это маленькое сакральное изделие частичку себя. Это – часть программы духовного воспитания молодежи, которому придается большое значение в Одесской Юракадемии.
Дмитрий Валентинович не был сегодня в храме, но и он, проходя мимо, не мог не остановиться, чтобы полюбоваться на церковь в праздничном убранстве: