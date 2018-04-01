Агафангел: Мы молимся, чтобы Господь благословил Украину миром

7 апреля 2018 года, в светлый день Благовещения и канун Святой Пасхи,

Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, поздравил более 300 многодетных семей и вынужденных переселенцев с Востока Украины с праздником Воскресения Христова.

Владыка посетил Координационный центр Одесский епархии по оказанию гуманитарной помощи, где встретился с прихожанами, лишившихся из-за военных действий на Востоке Украины домов на своей земле. Помощь от Одесской епархии также смогли получить и нуждающиеся в ней одесситы.

Очень символично, что именно в Благовещение с амвона Свято-Алексеевского храма прозвучали такие нужные слова надежды и поддержки. Вот уже четвертый год среди находящихся под отеческим духовным попечительством Владыки, особое место занимают семьи беженцев. Многодетные, с детьми–инвалидами, они в крайней степени нуждаются в заботе и поддержке.

Тем, в чью жизнь пришла война и расколола жизнь на «до» и «после», Православная Церковь одна из первых протянула руку помощи. Не единожды силами Одесской епархии собиралась жертвенная помощь продуктами, одеждой, лекарствами для не имеющих возможности покинуть зону конфликта. Церковь приходила и в военный госпиталь к раненым, помогая медикаментами. Координационный центр Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи всячески старается помочь тем, кто не в состоянии выжить без нее, приходя к больным, заключенным и обездоленным, это бескорыстное служение лежит в основе христианства. И сегодня, в преддверии одного из самых больших христианских праздников Воскресения Христова, все пришедшие в Свято-Алексеевский Храм смогли получить такую помощь из рук Владыки. В своем обращении к пришедшим Митрополит выразил чаяния всех тех, кто стоял перед ним – и молодых, и стариков, и детей в инвалидных колясках и с кротким взглядом незрячих глазок, от которого особенно щемило сердце и перед которыми почему-то особенно стыдно за их обездоленность, потому что лишенные детства дети – это всегда вина взрослых. И хотелось только одного: чтобы времени скорби пришел конец. чтобы прозвучала благая весть об окончании войны и на земле украинской, щедрой и благодатной, воцарился долгожданный мир.

Мы молимся, чтобы Господь благословил Украину миром”, - говорил Владыка, - здесь проживают многие народности, и мы желаем всем им мира и согласия. Наши молитвы - о том, чтобы Господь помог преодолеть человеческие раздоры и непонимание; чтобы скорби утихли и ваши надежды исполнились и прекратилась братоубийственная война, устав от которой, народ Украины так жаждет мира. Светлый Праздник Пасхи Божьей – это праздник света, надежды и большой радости. Любовь Христова способна наполнять наши сердца мудростью, человечностью и состраданием. Вы не забыты и не одиноки в своих судьбах, судьбах своих семей и детей. Церковь всегда была со своим народом, с ним она переживала и радости, и боли. Я хочу пожелать вам прежде всего, чтоб Господь дал и взрослым, и детям иметь надежду на лучшее будущее, чтобы завершилась война и те, кто имеет желание, смогли вернуться в свои дома, на свою землю. Добра, счастья, здоровья и милости вам, чтобы дети ваши росли прежде всего здоровыми, красивыми и счастливыми!",

- пожелал пришедшим Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский,.

После обращения к прихожанам Митрополит собственноручно раздавал детям сладкие подарки, а взрослые могли получить продовольственные наборы от Одесской епархии, в которых были и куличи, и крашенки, и все то, что украсило бы пасхальную семейную трапезу, только пусть она снова станет мирной для всех без исключения украинских семей.