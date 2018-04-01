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  • Дата: Сегодня, 22:17
Сегодня, 22:17

Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»

В понедельник Светлой Пасхальной недели в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» прошел показ спектакля «Ангел любви» в постановке учеников воскресной школы при храме Святой мученицы Татианы. Это спектакль стал своеобразным подарком ко дню Светлого Христова Воскресения от народного депутата Сергея Кивалова прихожанам храма, воспитанникам интернатов, детям из многодетных семей и семей переселенцев из Донбасса. Также спектакль посетили ученики воскресных школ Иверского монастыря и храма Марии Магдалены.

Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»

 

Этот детский праздник стал яркой иллюстрацией того, насколько важное значение придает Сергей Кивалов работе с подрастающим поколением, воспитанию в них уважения к духовным ценностям.

Спектакль был поставлен силами преподавателей воскресной школы, актеры – ученики воскресных школ, студенты Юракадемии и даже родители маленьких актеров. Продуманные мудрые тексты с цитатами из Экклезиаста, красочные декорации, нарядные костюмы – во всем чувствуется профессиональный подход и любовь к детям и молодежи. А вкусные подарки, которые получили актеры и зрители, довершили праздничную картину.

Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»

 

Разумеется, дети – не профессиональные актеры, и нужно очень постараться, чтобы постановка такого масштаба удалась.

Художественный руководитель творческого коллектива и одновременно регент церковного хора храма Святой мученицы Татианы Наталья Ивановна Гнездилова рассказала о том, что в спектакле было задействовано 23 человека, каждый из которых по-своему талантлив, что очевидно для собравшихся в зале зрителей спектакля.

 

Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»

 

Наталья Ивановна посвятила много времени и душевных сил, умения и таланта, стремясь подготовить детей к тому, чтоб они смогли выступить на таком высоком уровне. Приятным побочным эффектом работы над спектаклем стало то, что дети еще больше сдружились и стремятся в храм даже с большей силой, чем некоторые их сверстники в компьютерные клубы.

Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»

 

Традиционно в пасхальные дни, когда мы прославляем воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» при поддержке президента академии Сергея Васильевича Кивалова воскресная школа храма Святой мученицы Татьяны ежегодно проводит пасхальный концерт, посмотреть который собираются ученики подшефного интерната, дети переселенцев, ученики воскресных школ других приходов и их родители. Мы очень надеемся, что всем понравится этот спектакль, после которого всем будут розданы пасхальные подарки. Сам Господь говорит о детях, что «Таковых есть Царствие Небесное». Для того мы сегодня и приглашаем наших прихожан, чтобы пасхальная радость наполнила все сердца,
- сказал настоятель храма Святой Мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк.

Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»

 

По окончании представления все дети получили сладкие подарки.

Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»

 

Неудивительно, что так благодарны за помощь в организации праздника и материальную поддержку все гости и участники этого праздника. Ведь с развитием процессов цивилизации и глобализации все в нашей жизни коммерциализируется, человеческие сердца становятся жестокими и корыстолюбивыми.  И этот раствор порождает соответствующие кристаллы. То есть, если мы хотим привить маленькому человеку такие качества, как сострадание, любовь к ближнему, честность и доброта, то следует создать для наших детей среду, в которой эти качества приоритетны, а точнее – считаются нормой жизни. Этим целям и призваны служить структуры, подобные воскресной школе при храме Святой мученицы Татианы.

Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»

 

Галерея

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Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
Пасхальный подарок для детей: в Одесской Юракадемии прошел спектакль «Ангел любви»
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