Сергей Кивалов: «Пусть над Одессой всегда будет мирное небо!»

Сейчас некоторые политические силы пытаются переписать историю и вычеркнуть из нашей памяти события тех лет, но как гласит мудрая пословица, у истории нет сослагательного наклонения. И мы обязательно сохраним память о нашем героическом прошлом и воспитаем молодое поколение в духе патриотизма и уважения к ветеранам.
Родная Одесса героически оборонялась долгих 73 дня и стала первым городом в Украине, который удостоился звания Города-Героя, а медалью «За оборону Одессы» были награждены свыше 30 тысяч наших соотечественников.
Дорогие одесситы! Пусть над нашим родным городом всегда будет мирное небо! Крепкого здоровья и благополучия освободителям, подарившим нам будущее! С праздником! С Днем освобождения Одессы!