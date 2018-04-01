Сергей Кивалов: «Пусть над Одессой всегда будет мирное небо!»

В этом году 10 апреля мы отмечаем 74-ю годовщину освобождения нашего родного города. С тех пор прошло не одно десятилетие, но подвиг воинов-освободителей навсегда останется в сердцах одесситов. Тогда, в далёком 1944 году, ожесточённые бои шли за каждый квартал, каждый дом города Одессы, в боях погибло огромное количество людей. Героические сражения продолжались вплоть до 10 апреля, когда доблестные бойцы овладели Сабанеевым мостом и водрузили знамя над Одесским оперным театром.

Сейчас некоторые политические силы пытаются переписать историю и вычеркнуть из нашей памяти события тех лет, но как гласит мудрая пословица, у истории нет сослагательного наклонения. И мы обязательно сохраним память о нашем героическом прошлом и воспитаем молодое поколение в духе патриотизма и уважения к ветеранам.

Родная Одесса героически оборонялась долгих 73 дня и стала первым городом в Украине, который удостоился звания Города-Героя, а медалью «За оборону Одессы» были награждены свыше 30 тысяч наших соотечественников.

Дорогие одесситы! Пусть над нашим родным городом всегда будет мирное небо! Крепкого здоровья и благополучия освободителям, подарившим нам будущее! С праздником! С Днем освобождения Одессы! – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.