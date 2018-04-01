Ярмарка вакансий открывает возможности для трудоустройства молодым юристам

Трудоустройство студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» является одной из приоритетных задач президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Уже третий раз на факультете адвокатуры НУ «ОЮА» проходит ярмарка вакансий, которая позволяет как студентам младших курсов, так и выпускникам найти работу по специальности.
По его словам, работа факультета адвокатуры по трудоустройству не ограничивается только данным мероприятием. В течение учебного года на факультет обращаются представители юридических и адвокатских фирм, желающий взять на работу студентов и выпускников именно этого вуза.
Сегодня на ярмарке шансом найти работу решили воспользоваться более 50 студентов со 2-го по 5-й курс. Для Валерии, студентки 4-го курса адвокатуры, это первый опыт участия в ярмарке.
Виктория, которая также учится на 4-м курсе, участвует в ярмарке уже второй раз. Учитывая предыдущий опыт, она надеется в этот раз найти работу, о которой мечтает.
Студенты Юракадемии имеют возможность работать во внеурочное время или в период каникул, таким образом совмещая работу с учебой. Имея диплом бакалавра, выпускники могут рассчитывать уже на постоянную работу.
О высоком уровне подготовки студентов НУ ОЮА говорят и сами работодатели. Международная адвокатская компания "Илон-с.П.с." принимает участие в ярмарке факультета адвокатуры уже не первый раз. По словам Генерального управляющего Кристины Антоновой, на сегодня в компании уже работают три студента вуза на постоянной основе и два прикреплены помощниками адвоката. Сегодня компания планирует взять на работу еще двух-трех специалистов из числа студентов.
По ее словам, одним из основных направлений работы компании является представление интересов граждан Украины в европейском суде по правам человека, что дает возможность студентам получить практические навыки в рамках международного права.
Впервые участвует в ярмарке юридическая компания «Хильман и партнеры». По словам директора Евгения Цубенко, компания сама обратилась в академию в поисках подходящих кадров. Сегодня они рассчитывают найти одного-двух специалистов, которые в дальнейшем будут у них работать.
Каждый год благодаря ярмарке вакансий трудоустраиваются десятки студентов факультета адвокатуры. По словам декана Сергея Хижняка, никто из работодателей «с пустыми руками» не уходит.
По его словам, своими успехами трудоустройства с нынешними студентами делятся бывшие выпускники. Такие встречи на факультете проходят почти каждую неделю. Успешные адвокаты, руководители юридических фирм, получившие образование на факультете адвокатуры, на своем личном примере показывают, как добиться успеха и желаемого результата.
Отметим, что на базе Одесской Юракадемии создан и работает Центр стажировок и трудоустройства. Университет тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, а также с ведущими юридическими фирмами города Одессы, а поэтому все без исключения выпускники успешно трудоустраиваются по выбранной специальности в первый год после окончания университета. При НУ «ОЮА» функционирует Юридическая клиника, где под руководством опытных юристов уже с первого курса студенты могут учиться применять на практике полученные знания, предоставляя юридические консультации и подготавливая процессуальные документы и получая, таким образом, свой первый и такой необходимый опыт в сфере юриспруденции. Благодаря соответствию образовательных программ европейским стандартам, диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» признаётся за рубежом, что открывает для выпускников широкие возможности трудоустройства в международных институциях и иностранных компаниях.