Ярмарка вакансий открывает возможности для трудоустройства молодым юристам

Трудоустройство студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» является одной из приоритетных задач президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Уже третий раз на факультете адвокатуры НУ «ОЮА» проходит ярмарка вакансий, которая позволяет как студентам младших курсов, так и выпускникам найти работу по специальности.

Мы можем похвастаться тем, что наш университет трудоустраивает 100% наших выпускников. Мы проводим ежегодное мероприятие «Ярмарка вакансий» по инициативе и при поддержке президента университета Сергея Васильевича Кивалова.

— рассказывает декан факультета адвокатуры Сергей Хижняк.

По его словам, работа факультета адвокатуры по трудоустройству не ограничивается только данным мероприятием. В течение учебного года на факультет обращаются представители юридических и адвокатских фирм, желающий взять на работу студентов и выпускников именно этого вуза.

Сегодня на ярмарке шансом найти работу решили воспользоваться более 50 студентов со 2-го по 5-й курс. Для Валерии, студентки 4-го курса адвокатуры, это первый опыт участия в ярмарке.

Наш университет таким образом заботится о студентах, предоставляя возможности трудоустройства. Потому что грустно, когда тебя учат-учат, а потом выпускают, и ты не знаешь, куда идти. Я очень волнуюсь, но заинтересована найти работу.

— уверена Валерия.

Виктория, которая также учится на 4-м курсе, участвует в ярмарке уже второй раз. Учитывая предыдущий опыт, она надеется в этот раз найти работу, о которой мечтает.

Юридическая академия дала мне направление в жизнь. Она готовит такого уровня специалистов, которые готовы достаточно хорошо проявить себя в области права. У меня уже было несколько стажировок в Киевском районом суде и других судах города. Я указала это в своем резюме. Также написала о том, что мне дала Юридическая академия, чем я интересуюсь – основные данные обо мне, думаю, работодателя это заинтересует.

— отметила Виктория.

Студенты Юракадемии имеют возможность работать во внеурочное время или в период каникул, таким образом совмещая работу с учебой. Имея диплом бакалавра, выпускники могут рассчитывать уже на постоянную работу.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» очень высокий уровень подготовки будущих юристов. Тот уровень знаний, который мы получаем за четыре года, позволяет нам работать в сфере юриспруденции. Надеюсь, что я сумел обратить на себя внимание работодателей, но на всякий случай продублирую свое резюме на сайте фирмы. Для меня это был очень хороший опыт собеседования.

— поделился впечатлениями студент 5-го курса Николай.

О высоком уровне подготовки студентов НУ ОЮА говорят и сами работодатели. Международная адвокатская компания "Илон-с.П.с." принимает участие в ярмарке факультета адвокатуры уже не первый раз. По словам Генерального управляющего Кристины Антоновой, на сегодня в компании уже работают три студента вуза на постоянной основе и два прикреплены помощниками адвоката. Сегодня компания планирует взять на работу еще двух-трех специалистов из числа студентов.

Наша компании работает в Одессе уже на протяжении 22 лет. Наши представительства есть и в других городах, и мы всегда нуждаемся в молодых специалистах. На сегодняшний день НУ «ОЮА» является лидером в сфере юридического образования в Украине, и мы набираем молодых специалистов и выпускников на различные специализации, так как наша компания предоставляет обширные спектр услуг в рамках юридического обслуживания для юридических лиц, а также для физических лиц. Работа в нашей компании позволяет студентам получить практику и возможность выбрать ту отрасль права, в которой планируют работать в дальнейшем.

— рассказывает Кристина Антонова.

По ее словам, одним из основных направлений работы компании является представление интересов граждан Украины в европейском суде по правам человека, что дает возможность студентам получить практические навыки в рамках международного права.

Впервые участвует в ярмарке юридическая компания «Хильман и партнеры». По словам директора Евгения Цубенко, компания сама обратилась в академию в поисках подходящих кадров. Сегодня они рассчитывают найти одного-двух специалистов, которые в дальнейшем будут у них работать.

Кадровый вопрос – очень сложный. Кадры нужно растить. Именно с молодых кадров часто получается тот костяк, который дальше составляет основу фирмы. Мы ищем молодых специалистов и ожидаем увидеть их высокий уровень. Мы хотим дать шанс молодым и талантливым, ведь наше образование больше теоретизировано, оторвано немного от практики, и студентам действительно не хватает практической работы. Знаем, что именно в этом вузе студенты овладевают и практическими навыками работы, что очень важно. Надеюсь, мы сможем найти хороших специалистов, которые будут дальше работать в нашей фирме, развиваться и становиться успешными.

— отметил Евгений Цубенко.

Каждый год благодаря ярмарке вакансий трудоустраиваются десятки студентов факультета адвокатуры. По словам декана Сергея Хижняка, никто из работодателей «с пустыми руками» не уходит.

Данная практика проведения ярмарки вакансий стала доброй традицией благодаря нашему президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову, который всегда забоится о наших студентах, о наших выпускниках и всегда с теплотой к ним относится. Мы очень признательны и тем работодателем, которые к нам пришли, тем, кто уделяет нам вниманием, нашим выпускникам, студентам, мы всем признательны и благодарны. Мы готовы к любому виду сотрудничества и всегда открыты к диалогу для всех заинтересованных работодателей, которые по каким-то причинам не попали на сегодняшнее мероприятие. Мы готовы предоставить самых лучших выпускников факультета адвокатуры для дальнейшего трудоустройства, и вы не пожалеете, что возьмете именно наших выпускников.

— подчеркнул Сергей Хижняк.

По его словам, своими успехами трудоустройства с нынешними студентами делятся бывшие выпускники. Такие встречи на факультете проходят почти каждую неделю. Успешные адвокаты, руководители юридических фирм, получившие образование на факультете адвокатуры, на своем личном примере показывают, как добиться успеха и желаемого результата.

И наших студентов это вдохновляет, они с большим рвением учатся, с большим рвением стремятся к практической деятельности, потому что только яркий пример может вдохновить молодого человека.

— добавил Сергей Хижняк.

Отметим, что на базе Одесской Юракадемии создан и работает Центр стажировок и трудоустройства. Университет тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, а также с ведущими юридическими фирмами города Одессы, а поэтому все без исключения выпускники успешно трудоустраиваются по выбранной специальности в первый год после окончания университета. При НУ «ОЮА» функционирует Юридическая клиника, где под руководством опытных юристов уже с первого курса студенты могут учиться применять на практике полученные знания, предоставляя юридические консультации и подготавливая процессуальные документы и получая, таким образом, свой первый и такой необходимый опыт в сфере юриспруденции. Благодаря соответствию образовательных программ европейским стандартам, диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» признаётся за рубежом, что открывает для выпускников широкие возможности трудоустройства в международных институциях и иностранных компаниях.