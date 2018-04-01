Состоялся первый в Украине выпуск кандидатов в частные исполнители

На базе национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся первый выпуск курсов по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Выпускники курсов получили право подать документы в Министерство юстиции по поводу допуска к сдаче квалификационного экзамена.

Внедрение института частных исполнителей – весьма успешная и давно апробированная на Западе модель. Работает она эффективно и дает хорошие результаты, а профессия частного исполнителя является одной из самых престижных и значимых в юридической сфере.



Для того, чтобы овладеть этой профессией, нужно закончить курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. В Украине Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал первым вузом, получившим право на подготовку специалистов в этой сфере.

12 марта стартовал первый набор на учебные курсы по подготовке частных исполнителей. Напомним, что на открытии присутствовал президент вуза Сергей Кивалов, замминистра юстиции Украины, который руководит государственной и частной исполнительной службами страны Сергей Шкляр, а также исполняющий обязанности главы территориального управления юстиции в Одесской области и начальник управления государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Одесской области Дмитрий Гумуржи.

Программа, по которой обучались будущие частные исполнители, была разработана рабочей группой ведущих ученых Национального университета «Одесская юридическая академия», которую возглавил президент вуза, академик Сергей Васильевич Кивалов. По его инициативе и при всесторонней поддержке стала возможна реализация этого инновационного для нашей страны проекта. Кроме того, над программой работали и практикующие специалисты, а именно частные исполнители, председатели судов, руководители государственной исполнителей службы, адвокаты, нотариусы и сотрудники правоохранительных органов. — отметил декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Слушатели курсов – практикующие юристы, большинство из которых уже имеет опыт работы судебным исполнителем в государственных судебных органах. Таким образом, они избавлены от необходимости прохождения обязательной стажировки в соответствии действующим законодательством. О престижности приобретенной профессии говорит хотя бы то, что слушателями курсов стали заместитель начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области по вопросам государственной исполнительной службы – начальник управления государственной исполнительной службы Висьтак Игорь Ярославович и Силкин Константин Юрьевич, занимавший с июня 2015 г. по февраль 2018 г. должность заместителя директора департамента исполнительной службы при министерстве юстиции Украины.

Всего же на первый набор было зачислено 16 человек, среди которых – представители разных регионов страны. По оценкам разных экспертов, количество частных исполнителей в нашей стране должно быть порядка 2 – 2,5 тысяч, но никак не менее полутора тысяч. Плюс количество помощников, которое у них может быть по закону, и если исходить из того, что у каждого исполнителя штат будет не менее четырех-пяти человек, то таким образом рынок рабочих мест пополнится минимум на 10-12 тысяч вакансий. С ростом количества частных исполнителей количество государственных служащих этой категории будет сокращаться, и в итоге в результате конкуренции останутся лишь лучшие из лучших, что, собственно, и является целью реформы – качественное исполнение судебных решений.

Свидетельства об окончании курсов первым выпускникам вручал заместитель Министра юстиции, возглавляющий исполнительную службу страны Сергей Владимирович Шкляр.

Некоторое время назад я защищался в Одесской юракадемии на кафедре хозяйственного права и процесса, так что, знаю преподавательский состав и будучи лично знаком с некоторыми студентами курсов, я оцениваю уровень подготовки сегодняшних выпускников очень высоко. В тех странах, опыт которых мы изучали, в принципе никогда не было института государственных исполнителей, эти функции всегда возлагались на частных поверенных, которые наделены функцией государства по исполнению судебных решений. Там эта профессия наряду с адвокатурой и нотариатом входит в категорию престижных. В частности, во Франции конторы вместе с клиентами передаются по наследству, продаются, полностью или на паевой основе. В Украине в силу разных причин эта профессия до сих пор недооценивалась, в том числе из-за низкой финансовой мотивации и слабого уровня образования специалистов. Сейчас интерес к этой профессии возрос, соответственно и кадры будут лучше подготовлены. Финансовая мотивация судебного исполнителя – десять процентов от взыска плюс возможный бонус от взыскателя, причем потолок доходов неограничен, тут все зависит от активности владельца конторы. Работа частного судебного исполнителя – не для лежебок, придется постоянно работать над пополнением клиентского портфеля. Но и инструментов для этого хоть отбавляй: реклама этого вида деятельности не только не запрещена, но вообще не ограничена ничем, кроме одного условия – она не должна быть недобросовестной. — прокомментировал Сергей Шкляр.

Я считаю, что это очередной шаг вперед в сфере принудительного исполнения решения суда. На данный момент в городе Одессе работает 7 частных исполнителей. Уверен, что все сегодняшние выпускники курсов успешно сдадут квалификационный экзамен и приступят к работе частных исполнителей. — отметил Начальник Одесской областной государственной исполнительной службы Дмитрий Гумуржи.

Украина внедряет лучший мировой опыт. И Министерство юстиции всегда открыто для таких нововведений и инноваций. Я не по наслышке знаю об уровне подготовки в Одесской Юракадемии, поскольку являюсь выпускником этого вуза. И я рад, что Одесса стала первым городом, который выпускает частных исполнителей.

— подчеркнул начальник территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

В течение 23-х рабочих дней слушатели курсов занимались повышением квалификации по электронному праву, обязательственному праву, общим положениям гражданского права, гражданскому процессу и некоторым другим дисциплинам. Нагрузка была интенсивной, тестовые задания составляли ведущие преподаватели академии. Теперь будущим частным исполнителям предстоит сдать квалификационный экзамен в Министерстве юстиции. Проходной балл там составляет - 70. После проведения пробного тестирования и работы над ошибками из 16 слушателей курсов 15 человек сдали тестирование на 70 и выше баллов. Лучший результат - 94 балла показал слушатель Данилов Вячеслав Сергеевич.

Рассказывает Голубева Нелли Юрьевна, профессор, доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданского процесса:

Особенность этого опыта в том, что ты уже учишь людей с высшим юридическим образованием, которые не нуждаются в мотивации, а очень хорошо понимают, зачем они сюда пришли. Работать с людьми, заходящими на этот новый рынок, интересно, и мы возлагаем на них большие надежды в сфере применения на практике качественного исполнения решений судов. Своими знаниями, характерами, подходом к профессии они уже начинают формировать будущие традиции, обычаи, понимание того, как это должно происходить в профессии - на долгие годы.

Анастасия Дерило - государственный судебный исполнитель из Днепра. Как только узнала о создании курсов в Одесской Юракадемии, немедленно поспешила подать заявление, так как считает это новшество очень перспективным.

В процессе обучения на курсах мы пополнили багаж своих знаний не только в области законодательных изменений, но получили много ценных практических советов от преподавателей, поделившихся с нами опытом, какое решение будет правильным в той или иной ситуации. Теперь сдам квалификационный экзамен – и за дело!

Следует признать, что качество исполнения решения судов в Украине находится на низком уровне, о чем свидетельствует и большое количество обращений граждан Украины в Европейский суд по правам человека в части неисполнения решений национальных судов. По различным данным в нашей стране исполняется всего лишь от 5-ти до 20-ти процентов принятых решений. Поэтому внедрение института частного исполнителя станет своеобразной панацееей для нашего государства, чтобы решения, которые выносятся судом были воплощены в жизнь, чтобы каждый гражданин, получивший решение в свою пользу, мог с уверенностью сказать. Что его права будут возобновлены и оставался доволен действенностью судебной системы и был уверен, что после решения суда он может обратиться к любому частному либо государственному исполнителю, который эффективно, своевременно, оперативно и качественно исполнит это решение суда. — говорит Валерий Николаевич Притуляк, являющийся практикующим частным исполнителем и преподавателем курсов.

Начало второго набора запланировано на 21 мая 2018 года, соответственно, через месяц, 21 июня – состоится следующий выпуск. Хотя до начала занятий остается больше месяца, предварительно зарегистрировалось уже более 20 человек. И это – не предел!

Напомним, что для поступления на курсы у кандидата должно быть наличие высшего юридического образования, 2-летний стаж работы в юридической сфере и возраст от 25 лет.

Кроме того, в этот день в Одесской Юракадемии замминистра юстиции Сергей Шкляр провел заседание региональных штабов по координации, мониторингу и контролю за состоянием исполнения органами государственной исполнительной службы в Одессе и Одесской области взыскания задолженности по заработной плате и алиментам.