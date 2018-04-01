Состоялся первый в Украине выпуск кандидатов в частные исполнители

На базе национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся первый выпуск курсов по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Выпускники курсов получили право подать документы в Министерство юстиции по поводу допуска к сдаче квалификационного экзамена.
Внедрение института частных исполнителей – весьма успешная и давно апробированная на Западе модель. Работает она эффективно и дает хорошие результаты, а профессия частного исполнителя является одной из самых престижных и значимых в юридической сфере.
Для того, чтобы овладеть этой профессией, нужно закончить курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. В Украине Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал первым вузом, получившим право на подготовку специалистов в этой сфере.
12 марта стартовал первый набор на учебные курсы по подготовке частных исполнителей. Напомним, что на открытии присутствовал президент вуза Сергей Кивалов, замминистра юстиции Украины, который руководит государственной и частной исполнительной службами страны Сергей Шкляр, а также исполняющий обязанности главы территориального управления юстиции в Одесской области и начальник управления государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Одесской области Дмитрий Гумуржи.
Слушатели курсов – практикующие юристы, большинство из которых уже имеет опыт работы судебным исполнителем в государственных судебных органах. Таким образом, они избавлены от необходимости прохождения обязательной стажировки в соответствии действующим законодательством. О престижности приобретенной профессии говорит хотя бы то, что слушателями курсов стали заместитель начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области по вопросам государственной исполнительной службы – начальник управления государственной исполнительной службы Висьтак Игорь Ярославович и Силкин Константин Юрьевич, занимавший с июня 2015 г. по февраль 2018 г. должность заместителя директора департамента исполнительной службы при министерстве юстиции Украины.
Всего же на первый набор было зачислено 16 человек, среди которых – представители разных регионов страны. По оценкам разных экспертов, количество частных исполнителей в нашей стране должно быть порядка 2 – 2,5 тысяч, но никак не менее полутора тысяч. Плюс количество помощников, которое у них может быть по закону, и если исходить из того, что у каждого исполнителя штат будет не менее четырех-пяти человек, то таким образом рынок рабочих мест пополнится минимум на 10-12 тысяч вакансий. С ростом количества частных исполнителей количество государственных служащих этой категории будет сокращаться, и в итоге в результате конкуренции останутся лишь лучшие из лучших, что, собственно, и является целью реформы – качественное исполнение судебных решений.
Свидетельства об окончании курсов первым выпускникам вручал заместитель Министра юстиции, возглавляющий исполнительную службу страны Сергей Владимирович Шкляр.
В течение 23-х рабочих дней слушатели курсов занимались повышением квалификации по электронному праву, обязательственному праву, общим положениям гражданского права, гражданскому процессу и некоторым другим дисциплинам. Нагрузка была интенсивной, тестовые задания составляли ведущие преподаватели академии. Теперь будущим частным исполнителям предстоит сдать квалификационный экзамен в Министерстве юстиции. Проходной балл там составляет - 70. После проведения пробного тестирования и работы над ошибками из 16 слушателей курсов 15 человек сдали тестирование на 70 и выше баллов. Лучший результат - 94 балла показал слушатель Данилов Вячеслав Сергеевич.
Рассказывает Голубева Нелли Юрьевна, профессор, доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданского процесса:
Анастасия Дерило - государственный судебный исполнитель из Днепра. Как только узнала о создании курсов в Одесской Юракадемии, немедленно поспешила подать заявление, так как считает это новшество очень перспективным.
Начало второго набора запланировано на 21 мая 2018 года, соответственно, через месяц, 21 июня – состоится следующий выпуск. Хотя до начала занятий остается больше месяца, предварительно зарегистрировалось уже более 20 человек. И это – не предел!
Напомним, что для поступления на курсы у кандидата должно быть наличие высшего юридического образования, 2-летний стаж работы в юридической сфере и возраст от 25 лет.
Кроме того, в этот день в Одесской Юракадемии замминистра юстиции Сергей Шкляр провел заседание региональных штабов по координации, мониторингу и контролю за состоянием исполнения органами государственной исполнительной службы в Одессе и Одесской области взыскания задолженности по заработной плате и алиментам.