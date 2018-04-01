В Одесской Юракадемии состоялся первый региональный турнир по правоведению

13 апреля в Зале заседаний Ученого совета Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось открытие Одесского регионального турнира по правоведению. Участниками турнира стали ученики 11-х классов из 19-ти школ города и области. Этот турнир – первый региональный, проводимый при поддержке Министерства юстиции в рамках проекта «Я маю право». Участниками турнира стали молодые люди, стоящие на пороге важнейшего жизненного выбора: кем стать? Состоявшееся мероприятие призвано помочь ребятам сориентироваться при выборе профессионального пути.
Министерство юстиции поддержало инициативу Национального университета «Одесская юридическая академия» по проведению турнира, а в церемонии открытия принимал участие заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Владимирович Шкляр.
Основными организаторами мероприятия выступил факультет гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии и Главное территориальное управление юстиции в Одесской области, и это непростое совпадение, потому что с момента рождения каждый человек становится субъектом гражданского права, которое сопутствует ему на протяжении жизни.
Ульянова Галина Алексеевна – проректор по научной работе, доктор юридических наук, сказала, обращаясь к участникам турнира:
19 мая будет проводиться студенческая конференция, и участникам турнира будет предоставлена дополнительная возможность проявить себя, выступив на этом научном мероприятии, а также принять участие в других студенческих инициативах, независимо, от того, являются ли молодые люди студентами либо абитуриентами Юракадемии, или они еще не определились с выбором будущей профессии. Коллектив вуза всегда открыт к сотрудничеству, вниманию и к оказанию помощи молодым людям в выборе жизненного пути.
Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк отметил, что это первый турнир регионального характера, и он дает возможность соревнующимся проверить не только свои знания в области юриспруденции, но и выработать опыт командной работы, что может оказаться важно в будущем.
Тестовые задания школьники выполняли за компьютерами в ІТ-центре, который был открыт в Одесской Юракадемии в прошедшем месяце.
В структуре задач по 20 вопросов по каждой дисциплине. Основные направления - теория государства и права, конституционное право Украины, история государства и права, уголовное и гражданское право Украины.
Участники турнира выполняли тесты около двух часов. После чего они отправились на экскурсию по университету. Их особенно впечатлили крупнейшая в Украине научная библиотека, Музей редкой книги, Музей оружия, а также тир.
Долгожданная церемония объявления и награждения победителей.
На торжественном мероприятии в зале заседаний Ученого совета Национального университета президент вуза вручил Сергею Шкляру благодарность Министру юстиции Украины Павлу Петренко за плодотворное сотрудничество с университетом.
Президент вуза обратился ко всем участникам турнира с такими словами:
И действительно, ребята показали высокий уровень подготовки. По итогам турнира победителям в индивидуальном первенстве были вручены призы:
За I место - планшет, грамота, книги «Введение в украинское право», «IT-право». Стоит отметит, что оба издания являются авторскими проектами ученых Национального университета «Одесская юридическая академия»;
За II место - именные часы президента НУ «ОЮА», ручка-флешка и грамота, книги «Введение в украинское право», «IT-право»;
За III место - Power bank, грамота, ручка-флешка и книги «Введение в украинское право», «IT-право».
Ребята, победившие в командном первенстве, получили в подарок грамоты, книги, ручки-флешки и календари.
Все участники получили Сертификат об участии в Одесском региональном турнире среди школьников 11 классов по правоведению.
Каждый из участников турнира получил бесценный опыт общения с преподавателями академии и членами студенческого актива. «Можно прожить всю жизнь так, будто чуда не существует, а можно так, словно вся ваша жизнь – чудо», - сказал Эйнштейн. По отношению к Одесской юридической академии это можно трактовать так: можно получить профессиональное образование в любом учебном заведении, а можно влиться в дружную семью Национального университета «Одесская юридическая академия» и провести свои студенческие годы ярко, достигнув высот в той сфере, которую вы изберёте для себя.
Отметим, что заместитель министра юстиции, возглавляющий исполнительную службу страны, также является председателем Государственной экзаменационной комиссии факультета гражданской и хозяйственной комиссии.
В день своего визита в Одесскую Юракадемию Сергей Шкляр присутствовал на защите магистерских работ студентов вуза.
Он отметил высокий уровень подготовки, а также то, что защита большинства работ проходила с использованием мультимедийного оборудования и на английском языке.
Кроме того, заместитель министра юстиции ознакомился с работой IT-центра университета, в очередной раз подчеркнув, что Одесская Юракадемия является самым современным вузом, занимающим лидирующие позиции в сфере юридического образования.