В Одесской Юракадемии состоялся первый региональный турнир по правоведению

13 апреля в Зале заседаний Ученого совета Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось открытие Одесского регионального турнира по правоведению. Участниками турнира стали ученики 11-х классов из 19-ти школ города и области. Этот турнир – первый региональный, проводимый при поддержке Министерства юстиции в рамках проекта «Я маю право». Участниками турнира стали молодые люди, стоящие на пороге важнейшего жизненного выбора: кем стать? Состоявшееся мероприятие призвано помочь ребятам сориентироваться при выборе профессионального пути.

Министерство юстиции поддержало инициативу Национального университета «Одесская юридическая академия» по проведению турнира, а в церемонии открытия принимал участие заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Владимирович Шкляр.

Проведение этого турнира стимулирует стипендиатов, особенно тех, кто в дальнейшем захочет связать свою профессиональную жизнь с юриспруденцией, а для Одесской юридической академии важна возможность оценить уровень подготовки будущих абитуриентов, потому что, я думаю, большинство из них захочет продолжить обучение именно здесь. Я считаю, что подобные мероприятия в будущем следует проводить регулярно на различных базах, но Юридическая академия, как всегда, лидирует.

— сказал Сергей Шкляр.

Основными организаторами мероприятия выступил факультет гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии и Главное территориальное управление юстиции в Одесской области, и это непростое совпадение, потому что с момента рождения каждый человек становится субъектом гражданского права, которое сопутствует ему на протяжении жизни.

Ульянова Галина Алексеевна – проректор по научной работе, доктор юридических наук, сказала, обращаясь к участникам турнира:

Очень важно, что сегодня вы имеете возможность проявить себя. Бесценно внимание, которое уделяется развитию молодежи и раскрытию ее талантов не только научными заведениями, но и практикующими структурами, органами государственной власти. В частности, невозможно переоценить значимость проекта министерства юстиции «Я маю право», в рамках которого каждый может раскрыть свой потенциал, больше узнать о своих правах и стать более осведомленным в области права. Очень приятно, что такое образовательное и научное мероприятие состоялось в стенах нашего университета, потому что основным нашим кредо является открытость и предоставление возможности каждому желающему раскрыть свой потенциал, стать лучшим и более профессиональным. То, что сегодня налажено такое сотрудничество между высшими учебными заведениями и школами – раскрывает перед вами более широкие перспективы.

19 мая будет проводиться студенческая конференция, и участникам турнира будет предоставлена дополнительная возможность проявить себя, выступив на этом научном мероприятии, а также принять участие в других студенческих инициативах, независимо, от того, являются ли молодые люди студентами либо абитуриентами Юракадемии, или они еще не определились с выбором будущей профессии. Коллектив вуза всегда открыт к сотрудничеству, вниманию и к оказанию помощи молодым людям в выборе жизненного пути.

Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк отметил, что это первый турнир регионального характера, и он дает возможность соревнующимся проверить не только свои знания в области юриспруденции, но и выработать опыт командной работы, что может оказаться важно в будущем.

Пусть ваши знания помогут вам в сегодняшней борьбе. А там, где знаний окажется недостаточно – пусть интуиция поможет выбрать правильное решение. Я желаю вам успехов, вдохновения и побед!

– сказал Руслан Владимирович.

Тестовые задания школьники выполняли за компьютерами в ІТ-центре, который был открыт в Одесской Юракадемии в прошедшем месяце.

В структуре задач по 20 вопросов по каждой дисциплине. Основные направления - теория государства и права, конституционное право Украины, история государства и права, уголовное и гражданское право Украины.

По поводу впечатлений, могу сказать только позитивное. Особенно понравилась возможность проверить свои знания в формате электронных тестов. Это очень современно. — поделилась ученица Одесского юридического лицея Марта Смирнова.

Участники турнира выполняли тесты около двух часов. После чего они отправились на экскурсию по университету. Их особенно впечатлили крупнейшая в Украине научная библиотека, Музей редкой книги, Музей оружия, а также тир.

Долгожданная церемония объявления и награждения победителей.

На торжественном мероприятии в зале заседаний Ученого совета Национального университета президент вуза вручил Сергею Шкляру благодарность Министру юстиции Украины Павлу Петренко за плодотворное сотрудничество с университетом.

Президент вуза обратился ко всем участникам турнира с такими словами:

Искренне рад приветствовать вас в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия»! Совсем недавно мы открыли в нашем университете первый в нашем городе инновационный IT-центр, и вы одними из первых стали его гостями. Я думаю, что вам здесь всё понравилось, а главное - чтоб было удобно работать. То, что вы приняли участие в сегодняшнем турнире, говорит о том, что вы целеустремлённые, амбициозные, и что в своём изучении правоведения выходите за рамки школьной программы. И это на самом деле очень важно, ведь знание Конституции Украины, законов, своих прав и обязанностей нужно далеко не только юристам, но и абсолютно каждому человеку для того, чтобы уметь отстоять свои права, защитить свои интересы от незаконных посягательств. Ведь по сути дела мы сталкиваемся с правом и с законами каждый день и очень часто даже не замечаем этого.

Сегодня я был приятно удивлён вашими результатами, все справились с заданиями очень хорошо, а это значит, что уже сейчас, будучи школьниками, вы уже достаточно хорошо разбираетесь в праве, в законодательстве. Я считаю, что все собравшиеся здесь достойны победы в этом турнире, и даже учитывая, что у нас очень ограниченное количество призовых мест, я уверен, что вы все сегодня уйдёте в хорошем настроении. Ведь сегодня вы пришли на этот турнир, попробовали себя в чём-то новом, проявили свои знания, свою собранность, усидчивость – и это уже очень важная победа – победа над боязнью чего-то нового, над нерешительностью, стеснением. Надеюсь, что вы уже успели познакомиться с нашим университетом, и вам у нас понравилось, а если не успели, то всё ещё впереди. Именно за такими, как вы – активными, старательными, амбициозными будущее правовой системы Украины! Искренне надеюсь, что уже очень скоро вы вновь соберётесь здесь уже в качестве студентов нашего университета!

И действительно, ребята показали высокий уровень подготовки. По итогам турнира победителям в индивидуальном первенстве были вручены призы:

За I место - планшет, грамота, книги «Введение в украинское право», «IT-право». Стоит отметит, что оба издания являются авторскими проектами ученых Национального университета «Одесская юридическая академия»;

За II место - именные часы президента НУ «ОЮА», ручка-флешка и грамота, книги «Введение в украинское право», «IT-право»;

За III место - Power bank, грамота, ручка-флешка и книги «Введение в украинское право», «IT-право».

Ребята, победившие в командном первенстве, получили в подарок грамоты, книги, ручки-флешки и календари.

Все участники получили Сертификат об участии в Одесском региональном турнире среди школьников 11 классов по правоведению.

Каждый из участников турнира получил бесценный опыт общения с преподавателями академии и членами студенческого актива. «Можно прожить всю жизнь так, будто чуда не существует, а можно так, словно вся ваша жизнь – чудо», - сказал Эйнштейн. По отношению к Одесской юридической академии это можно трактовать так: можно получить профессиональное образование в любом учебном заведении, а можно влиться в дружную семью Национального университета «Одесская юридическая академия» и провести свои студенческие годы ярко, достигнув высот в той сфере, которую вы изберёте для себя.

Отметим, что заместитель министра юстиции, возглавляющий исполнительную службу страны, также является председателем Государственной экзаменационной комиссии факультета гражданской и хозяйственной комиссии.

В день своего визита в Одесскую Юракадемию Сергей Шкляр присутствовал на защите магистерских работ студентов вуза.

Он отметил высокий уровень подготовки, а также то, что защита большинства работ проходила с использованием мультимедийного оборудования и на английском языке.

Кроме того, заместитель министра юстиции ознакомился с работой IT-центра университета, в очередной раз подчеркнув, что Одесская Юракадемия является самым современным вузом, занимающим лидирующие позиции в сфере юридического образования.