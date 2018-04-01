Одесские спасатели просят граждан соблюдать предельную осторожность в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров

Сотрудники ГСЧС Одесской области просят граждан соблюдать предельную осторожность в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров в природных экосистемах.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы ведомства, в последнее время пожары в экосистемах (т.е. лесные, полевые пожары и т.п.) случаются с угрожающей частотой: так, за последние сутки по Украине зарегистрировали 248 подобных возгораний. В ряде областей Украины (правда, Одесской в перечне нет) объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности.

Пожарные призывают горожан соблюдать основные меры безопасности, в частности, не жечь мусор и сухую траву, не оставлять спички и угли на травяной подстилке и т.п.