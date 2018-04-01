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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Миллионному статусу Одессы больше ничего не угрожает?

Категория: Первая полоса / Новости


Миллионному статусу Одессы больше ничего не угрожает?

В нынешнем году в Одессе впервые за последние десять лет отмечен рост населения.

Как сообщила в ходе аппаратного совещания директор департамента предоставления административных услуг госсовета Евгения Абрамова, по последним данным в Одессе проживают 1011335 человек.

Это почти на две тысячи больше, чем было отмечено в прошлом году.

По ее мнению, рост достигнут не из-за всплеска рождаемости, а по причине улучшения показателя регистрации.

Чиновник сообщила, что после того, как наличие регистрации стало необходимым условием для зачисления детей и подростков в учреждения образования начали проходить процедуру регистрации многие переселенцы, которые, несмотря на то, что уже давно живут в Одессе, до сих пор свое пребывание не регистрировали.



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