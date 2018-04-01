Тепловики просят не оставлять машины в местах прохождения теплотрасс на временно перекрытой для ремонта ул. Базарной

С 15 апреля на улице Базарной временно перекрыто движение в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.

Как сообщил директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одесса» Денис Рудой, работы по перекладке тепловой сети планируется закончить в начале июля.

Он отметил, что участок теплотрассы в 2-3 раза отработал свой нормативный срок, и подчеркнул, что асфальтовое дорожное покрытие будет восстановлено.

Кроме того, Рудой рассказал, что с 16 апреля начинаются гидравлические испытания, и попросил не оставлять машины в местах прохождения теплотрасс, «чтобы не было потом никаких неприятностей, если, не дай Бог, где–то будет порыв теплотрассы, который возможен в момент проведения испытаний».

В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы временно будет перекрыто движение автотранспорта:

с 08:00 15 апреля до 20:00 1 июля 2018 года по ул. Базарной, на участке между улицами Пушкинской и Осипова;

с 08:00 18 мая по 23:00 20 мая 2018 года на перекрестке улиц Базарной и Пушкинской.