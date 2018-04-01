Студенты Одесской Юракадемии организовали красочный праздник для учеников школы-интерната

В Одесской специализированной школе-интернате № 7 для детей с последствиями полиомиелита и церебрального паралича школьники необычные. Для таких детей нужны особые условия учебы и, соответственно, немалые средства для создания таких условий.

Директор школы-интерната Ольга Грауэр уверена: многие задумки педагогического коллектива этого учебного заведения, в котором учатся и оздоравливаются дети из Одессы и области, не удалось бы реализовать, если бы не всесторонняя поддержка и помощь руководства Национального университета «Одесская юридическая академия». Уже более шести лет активисты Студенческого совета университета приезжают к детям, организовывают для них различные концерты и праздники.

Со студентами Юридической академии мы дружим уже несколько лет. Ребята откликаются на наши просьбы, навещают наших воспитанников. В последние годы ни один праздник не прошел без их участия. Студенты привозят нашим детям вкусные подарки, канцтовары, наборы для творчества, которые так необходимы детям для развития мелкой моторики. Студенты Юракадемии провели много ярких мероприятий, которые дарят множество радостных впечатлений нашим деткам и надолго запоминаются.

— говорит Ольга Федоровна.

Вот и сегодня воспитанники школы-интерната в радостном возбуждении собрались в празднично украшенном холле, чтобы повеселиться и потанцевать с очаровательными жизнерадостными аниматорами. Актеры в костюмах милашек-троллей приготовили для деток задорную программу, викторину со множеством забавных заданий и прибауток, а в укромном уголке уже ждут своего часа подарки, привезенные для детишек будущими юристами.

Мария Старкова – студентка четвертого курса судебно-административного факультета, активистка Студенческого совета – частый гость в интернате.

При поддержке президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова мы часто организовываем такие посещения интерната, чтобы всячески помогать деткам, проводить для них праздничные мероприятия. Мы стараемся навещать их как можно чаще, дарить позитивные эмоции, разнообразить повседневные впечатления. Мы поздравляем их с праздниками, да и по будням никогда о них не забываем. Мы стараемся почаще привозить сюда аниматоров, чтобы они играли с детками, дарим им гостинцы, канцелярские принадлежности, но самое главное – живое человеческое общение, способствующее более полной социальной адаптации учеников этой необычной школы.

— говорит Мария.

Этим детям порой тяжело сделать даже несколько шагов. Но они учатся, несмотря ни на что. А помимо этого создают уникальные художественные произведения, всевозможные поделки. В кабинете трудового обучения, который скорее можно назвать художественной мастерской, можно увидеть ребят за работой. Сразу несколько человек под руководством внимательного заботливого педагога занимаются рукоделием. Кто-то шьет, кто-то вяжет, кто-то вышивает узоры нитями или цветными лентами. Каждое изделие обещает стать неповторимым.

Ученица интерната Юлия Касько – красивая приветливая девочка. Этот учебный год – выпускной для Юли. Со своей профессией девушка уже определилась – она очень хочет стать профессиональным фотографом. Сегодня она занята вязанием.

Я в интернате учусь уже одиннадцатый год. В этом году я выпускаюсь, и мне очень грустно оттого, что придется расставаться со всеми, кто здесь был рядом со мной все эти годы. Здесь так многое мне дорого, я видела много любви и доброты от наших учителей, воспитателей, соучеников. Ребята все разные, и наши чуткие педагоги находят подход к каждому. Часто к нам в гости приезжают студенты из Юридической академии, и это очень приятно. — поделилась своими мыслями Юлия.

Интернат – закрытое учебное заведение, а живущие в нем детки – особенные. Хотя у большинства из них есть добрые и любящие родители, общение с внешним миром у большинства воспитанников интерната – минимальное. Все дети здесь окружены благожелательной заботой взрослых, но их здоровье требует неослабевающего внимания. К сожалению, львиная доля заработка их родителей уходит на медицинское обслуживание и лекарства для деток. Очевидно, что забота со стороны государства о здоровье и достойном воспитании своих маленьких, заслуживающих любви и милосердия, гражданах - недостаточна. А ведь в наше время подавляющее большинство детей уже в самом раннем возрасте имеют патологии различной степени сложности. Сергей Кивалов - единственный народный избранник, кто с трибуны Верховной Рады озвучил вопрос об увеличении размеров денежных пособий при рождении ребенка. Народный депутат на местах оказывает социальную помощь своим землякам, в том числе и совсем юным одесситам. В зоне его особого внимания находятся более 15 школ-интернатов, в том числе и для детей с особыми потребностями, а в программе по социальной адаптации для детей сирот и детей с инвалидностью приняли участие более 3-х тысяч детей.