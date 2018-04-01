Студенты Одесской Юракадемии организовали красочный праздник для учеников школы-интерната

В Одесской специализированной школе-интернате № 7 для детей с последствиями полиомиелита и церебрального паралича школьники необычные. Для таких детей нужны особые условия учебы и, соответственно, немалые средства для создания таких условий.
Директор школы-интерната Ольга Грауэр уверена: многие задумки педагогического коллектива этого учебного заведения, в котором учатся и оздоравливаются дети из Одессы и области, не удалось бы реализовать, если бы не всесторонняя поддержка и помощь руководства Национального университета «Одесская юридическая академия». Уже более шести лет активисты Студенческого совета университета приезжают к детям, организовывают для них различные концерты и праздники.
Вот и сегодня воспитанники школы-интерната в радостном возбуждении собрались в празднично украшенном холле, чтобы повеселиться и потанцевать с очаровательными жизнерадостными аниматорами. Актеры в костюмах милашек-троллей приготовили для деток задорную программу, викторину со множеством забавных заданий и прибауток, а в укромном уголке уже ждут своего часа подарки, привезенные для детишек будущими юристами.
Мария Старкова – студентка четвертого курса судебно-административного факультета, активистка Студенческого совета – частый гость в интернате.
Этим детям порой тяжело сделать даже несколько шагов. Но они учатся, несмотря ни на что. А помимо этого создают уникальные художественные произведения, всевозможные поделки. В кабинете трудового обучения, который скорее можно назвать художественной мастерской, можно увидеть ребят за работой. Сразу несколько человек под руководством внимательного заботливого педагога занимаются рукоделием. Кто-то шьет, кто-то вяжет, кто-то вышивает узоры нитями или цветными лентами. Каждое изделие обещает стать неповторимым.
Ученица интерната Юлия Касько – красивая приветливая девочка. Этот учебный год – выпускной для Юли. Со своей профессией девушка уже определилась – она очень хочет стать профессиональным фотографом. Сегодня она занята вязанием.
Интернат – закрытое учебное заведение, а живущие в нем детки – особенные. Хотя у большинства из них есть добрые и любящие родители, общение с внешним миром у большинства воспитанников интерната – минимальное. Все дети здесь окружены благожелательной заботой взрослых, но их здоровье требует неослабевающего внимания. К сожалению, львиная доля заработка их родителей уходит на медицинское обслуживание и лекарства для деток. Очевидно, что забота со стороны государства о здоровье и достойном воспитании своих маленьких, заслуживающих любви и милосердия, гражданах - недостаточна. А ведь в наше время подавляющее большинство детей уже в самом раннем возрасте имеют патологии различной степени сложности. Сергей Кивалов - единственный народный избранник, кто с трибуны Верховной Рады озвучил вопрос об увеличении размеров денежных пособий при рождении ребенка. Народный депутат на местах оказывает социальную помощь своим землякам, в том числе и совсем юным одесситам. В зоне его особого внимания находятся более 15 школ-интернатов, в том числе и для детей с особыми потребностями, а в программе по социальной адаптации для детей сирот и детей с инвалидностью приняли участие более 3-х тысяч детей.