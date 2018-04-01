Как будет работать в Украине монетизация льгот 

Идея заменить предоставляемые гражданам льготы в, так сказать, натуральном виде целевой денежной компенсацией не нова. Применялась и применяется она обычно в государстве, когда приходиться изыскивать средства для того, чтобы подлатать «Тришкин кафтан» экономики.

По иному, предлагаемая система называется монетизацией и означает, что с тех пор, как постановление вступит в силу, льготники, категорий которых в Украине достаточное количество, не будут получать свои льготы от государства по безналичному расчету. В данном случае государство предлагает, как раз, систему наличного расчета. Например – вы не можете получить лекарство в аптеке по сниженной цене или вовсе бесплатно по льготному рецепту, но вам будет выделена некая сумма на фиксированный срок для приобретения закрепленного в правилах перечня лекарства в количестве, опять же, высчитанном и утвержденном где-то там, наверху.

То же касается льготного проезда на городском, пригородном и железнодорожном транспорте, оплаты коммунальных услуг и т.д.

Считается, что замена безличных, закрепленных в законодательстве льгот, на «звонкую монету», получаемую на руки льготниками, должна благотворно сказаться на бюджете страны, пустить в оборот вместо бумажек и удостоверений «живые деньги», которые, будут в свою очередь направлены на дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, фармацевтического рынка и так далее. Еще одним аргументом в пользу монетизации льгот стало утверждение о том, что льготы в рамках подобной системы станут работать эффективнее и распределяться справедливее.

Только вот чиновники позабыли уточнить, каким образом будет воплощена подобная система в жизнь. Как, по каким критериям рассчитываться норма и объем предоставленной льготы? И главное, кому будет доверена честь выплачивать эти самые льготы в денежном эквиваленте.

И еще один вопрос возникает в этой связи. А где гарантия того, что человек, по тем или иным критериям попадающий под категорию льготника, получив положенные ему средства, направит их именно на то, на что предполагало государство. Конечно, любой чиновник ответит – это его личное дело, пусть учится распределять свой бюджет. Формально он будет прав. А на деле?

Впервые слово «монетизация» мы услышали в Украине в 2015 году. Именно тогда комитет социальной политики Верховной Рады предложил обсудить возможность замены «бумажной» льготы на денежную. Социальная напряженность в стране была более, чем серьезной, поэтому выбрали более или менее безопасную категорию льготников. Это были студенты, и дело касалось проезда на городском транспорте. Предлагалось заменить право на 50% стоимость билетов на проезд в городском транспорте на денежные выплаты, при этом стоимость проезда для этой льготной категории возвращалась к полному объему.

Естественно, что следующей темой стали лекарства, получаемые определенной категорией пожилых и больных людей по так называемому «бесплатному рецепту». Подобные рецепты с соответствующей печатью и подписью выдавались на руки лечащим врачом в поликлинике, и количество их, и категория, и перечень льготных лекарств, как и аптеки, в которых их можно приобрести, строго регламентировались. Рецепт в аптеке забирали, таким образом, осуществляя контроль за отпуском лекарственных средств.

Зачем такие сложности, когда можно просто в виде компенсации выплачивать пенсионеру некую сумму от государства на приобретение закрепленного законодательно перечня лекарств. А в аптеке пусть он платит за препараты в полном объеме. Таким образом, утверждали новаторы, и бумажной волокиты будет меньше, и контролирующим органам работы меньше, да и лазеек для манипуляций с данным видом льготы поубавится.

Что же, если сказано «А», то за ним следует и «Б». Самой перспективной для монетизации льготой, конечно, остается, оплата жилищно-коммунальных услуг. Ни для кого не секрет, что денежные выплаты в таком случае могут стать гораздо меньше, чем предоставляемая до сих пор льгота.

Кстати сказать, разговоры об обналичивании льгот возникли в Украине не просто так. Идеей поделился Международный валютный фонд, а рекомендации из уст этого источника очень быстро приобрели для Украины директивный характер.

В конечном итоге, сосредоточились на монетизации льгот на транспортные услуги тогда же предложили схему выдачи средств на компенсацию проезда.

Льготник, к примеру, чернобылец, который имеет право на бесплатный проезд, в большом городе может пользоваться им каждый день. А житель отдаленного села, возможно, раз в год, когда решит проведать родственников где-то в Украине. Поэтому, считаю, что будет справедливо вместо условной льготы дать людям одинаковые суммы денег. А на что они их, в конце концов, потратят – на продукты, лекарства или отдых – решат сами. Именно так будет справедливо,

– приводил аргументы министр социальной политики Андрей Рева.

Выглядит отлично, но возникает вопрос, сколько, например, поездок на общественном транспорте в месяц предполагается оплатить льготнику? Тут есть определенная дифференциация, поскольку схема осуществления монетизации транспортной, до и любой другой льготы, предполагает, что она будет осуществляться из кармана…местных бюджетов. И, например, для жителя Одесской области, расчет выглядит так: 7 поездок на трамвае и троллейбусе, 8 - на автобусах по городским маршрутам и 8 - на пригородном транспорте (автобус, электричка). Получи, льготник, свою монету, и ни в чем себе не отказывай.

Как только разговоры о выгоде внедряемой системы перешли в плоскость строгих расчетов и цифр, стало понятно, что количество льгот, полученных на выданные деньги, значительно сократится в размере. То есть, купить за наличные столько льгот, сколько мы могли получить, имея право на бесплатный или льготный проезд в транспорте разного вида, не получится.

Совсем недавно, в середине марта, разговоры и предварительные предложения о монетизации льгот в части пользования транспортом перешли в конкретное воплощение на законодательном уровне. Так, 14 марта нынешнего года был приняты два постановления Кабмина Украины: «Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме из оплаты проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и межгородских маршрутах» и «Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания».

Народный депутат Украины Сергей Кивалов четко определил свою позицию по этому вопросу, прежде всего, как юрист. В подготовленных документах присутствовали недоработки законодательного характера и юридические противоречия, не говоря уже о том, что сам характер постановления вызывал множество вопросов и возражений.

На заседании ВРУ 23 марта по данному вопросу был обнародован депутатский запрос Сергея Кивалова «Относительно обеспечения надлежащего выполнения органами местного самоуправления гарантированных государством обязательств относительно льготного проезда отдельных категорий граждан». В тот же день запрос был передан премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.













Вот, что говорится в документе:

14 марта 2018 года на заседании Правительства были приняты постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме из оплаты проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и межгородских маршрутах» и «Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания». В соответствии с отмеченными документами, Кабинетом Министров Украины утверждается Порядок предоставления льгот в наличной форме из оплаты проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и межгородских маршрутах, которым предусматривается предоставление вместо льгот компенсации, размер которой ежегодно будет определяться областной государственной администрацией на соответствующий год, а также определяются основные правовые и организационные принципы предоставления компенсационных выплат отдельным категориям граждан, которые имеют право на льготный проезд. Постановлением «Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания», утверждается социальная норма количества поездок всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах в размере 30 поездок на месяц. Вместе с тем, правительство предложило норматив распределения льготных поездок в зависимости от вида транспорта для жителей разных областей. Например, жителям Одесской области положено: 7 поездок на трамвае и троллейбусе, 8 - на автобусах по городским маршрутам и 8 - на пригородном транспорте (автобус, электричка). Невзирая на то, что в Постановлении отмечается, что такое распределение не является директивным, следует заметить, что ограничение льготной перевозки в определенном количестве поездок для некоторых категорий граждан противоречит положением действующего Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», согласно которого ограничения количества таких поездок запрещается.

Также в запросе идет речь о том, что Ассоциация городов Украины не поддерживает монетизацию гарантированной государством льготы на проезд за счет средств местных бюджетов и отмечает, что предусмотренную процедуру монетизации льготы невозможно воплотить на практике. Во-первых, процедура финансирования, в рамках которой один орган местного самоуправления платит за действия другого органа местного самоуправления, противоречит принципу самостоятельности местных бюджетов. В соответствии со статьей 61 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» самостоятельность местных бюджетов предусматривает право самостоятельно определять направления использования средств местных бюджетов в рамках закона.

Во-вторых, сложность внедрения монетизации льгот на проезд заключается в том, что невозможно осуществлять контроль за действиями должностного лица, перевозчика и льготника, поскольку, на практике будет почти трудно проследить действительно ли льготник осуществил проезд. Кроме того, не предусмотрена ответственность должностного лица, перевозчика в том случае, если заверенный билет получит кто-либо другой, кто имеет неформальные связи с перевозчиками. В-третьих, процедура предусматривает чрезвычайно большую ежедневную нагрузку на работников структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения. Льготники ежедневно будут приносить заверенные билеты, существенно увеличивая нагрузку на соответствующие структурные подразделения.

На сегодняшний день местные общины, на которые, согласно действующим требованиям бюджетного законодательства, возложены полномочия осуществления выплат отдельных льгот и компенсаций, финансово несостоятельны их выполнить. Поэтому отдельные категории граждан Украины, в частности, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, ветераны войны, чернобыльцы, дети-сироты и тому подобное, которые имеют закрепленное в законодательстве право на льготный проезд, не смогут им воспользоваться. Причиной такой ситуации является то, что в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» не предусмотрены расходы в виде субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан. Таким образом, усиливается актуальность данной проблематики в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и падением реальных доходов населения в регионах.

Учитывая актуальность затронутых вопросов, прошу Вас, глубокоуважаемый Владимир Борисович, принять меры относительно решения вопроса финансовой возможности органов местного самоуправления обеспечивать возмещение расходов на проезд всеми видами транспорта льготным категориям граждан. С целью недопущения нарушения прав льготников на бесплатный проезд, представляется необходимым: 1) внести соответствующие изменения в расходную часть Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», предусмотрев субвенции из государственного бюджета в местные бюджеты для надлежащего выполнения гарантированных государством обязательств относительно льготного проезда отдельных категорий граждан; 2) доработать вопрос относительно размера денежной компенсации в зависимости от стоимости проезда в городе или другом населенном пункте.

О результатах рассмотрения депутатского запроса и принятых решениях прошу сообщить в срок, установленный ст. 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины».