Сергей Кивалов: честные выборы зависят от политико-правовой культуры

Интервью народного депутата Украины, экс-председателя Центральной избирательной комиссии Украины (2004) Сергея Кивалова на телеканале 112 UA.

Министерство внутренних дел предлагает усилить ответственность за нарушение избирательного права. Соответствующие изменения в законодательство представили и поддержали на заседании Кабинета министров. Правоохранители получают возможность осуществлять негласные следственные действия и собирать необходимые доказательства для привлечения к ответственности недобросовестных участников в предвыборной борьбе.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства" разрабатывали совместно с общественной сетью "Опора" и другими субъектами избирательного процесса, работа шла почти 2 года.

«Ключевыми изменениями является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав», — отметил министр МВД Арсен Аваков.



– Поддерживаете ли Вы инициативу ОПОРЫ и МВД - усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства?

Всевозможные искажения результатов народного волеизъявления, будь то нарушения в ходе самого избирательного процесса или в день голосования, не должны оставаться безнаказанными. Необходимо понимать, что подобные нарушения посягают на основной принцип демократии – волеизъявления народа как источника власти.

Ряд нарушений в ходе выборов действительно представляют собой общественно опасные деяния и требуют привлечения виновных лиц именно к ответственности. В первую очередь это недобропорядочные кандидаты, члены избирательных комиссий. Однако, далеко не все нарушения по своим последствиям должны приводить к лишению свободы. На мой взгляд, штраф в значимых размерах зачастую не менее действенная санкция.

– Какой должна быть ответственность, принимая во внимание существующее законодательство?

Основная проблема, которая связана с привлечением виновных — это фиксация правонарушений и сложности в подготовке доказательной базы, чтобы в последствии дело в суде не разваливались. Тут же возникает вопрос, кто будет обращаться с такими заявлениями в полицию? Избиратели – не думаю. Если это будут политические оппоненты – то это открывает путь для злоупотреблений в ходе выборов и политического давления, со стороны представителей общественных организаций. Ужесточить санкции сегодня можно, но, как показывает практика процент раскрытия такой категории дел и доведения их до логического конца очень низок. А поэтому эффективно ли ужесточать санкции остается открытым вопросом, ведь на раскрываемость дел они практически не повлияют.

– Сможет ли усиление ответственности сделать избирательный процесс более прозрачным и честным? И не усложнят эти изменения прохождения предвыборной кампании для политиков?

Честность и прозрачность избирательного процесса скорее зависит от политико-правовой культуры ее участников, а не от величины наказания, которое предусмотрено за нарушение законодательства. Надо предупреждать нарушения, а не бороться с их последствиями. Как известно, простота и прозрачность избирательных процедур существенно ограничивает возможности ими злоупотреблять.

– В законопроекте, который МВД разработало совместно с «ОПОРА» акцент делается на подкупе избирателей. И вводится понятие «подкуп кандидата» - это касается технических кандидатов. Являются ли эти нарушения весомыми, в какой степени они способны влиять на результаты выборов?

Использование технических кандидатов — это давно известная и широко применяемая технология, которая дает возможность злоупотреблять избирательным правом. Но снова-таки, как доказать злоупотребление, ведь по всем формальным признакам гражданин просто реализует свое пассивное избирательное право, как доказать, что у него нет намерения стать народным избранником – это проблема.

– Поддержит парламент такие изменения? Когда? Могут ли депутаты успеть их принять до Президентских выборов?

Все, что связано с изменением избирательного законодательства крайне заполитизировано. Мы можем это наблюдать по принятию Избирательного кодекса, о необходимости которого заявляют все европейские институции, включая Совет Европы и Венецианскую комиссию. Однако, уже около десяти лет этот вопрос не рассматривается. Хватит ли политической воли парламенту принять изменения, связанные с усилением ответственности за нарушение избирательного законодательства, ответить сложно, но думаю, что предстоящие выборы вынудят депутатов в зале призадуматься, как они будут объяснять свои голосования избирателям.