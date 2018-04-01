Произведен ремонт дороги, соединяющий Суворовский и Лиманский районы Одессы и области

Узкую полосу асфальтной дороги, которая разграничивает два села – Крыжановку и Фонтанку, знают не только жители Суворовского и Лиманского районов. Эта дорога соединяет город с огромным торговым центром, которые ежедневно посещают тысячи горожан и жителей пригорода. Каждый день по этой дороге проезжает свыше 50 тысяч автомобилей. Трафик соизмерим с центральными улицами города.
Проблемным вопросом обеспокоились представители Украинской морской партии Сергея Кивалова.
Дорога здесь появилась в результате строительства торгового центра, а всего несколько лет назад администрацию ТЦ обязали уложить проезжую часть асфальтом. Вот только закрепить этот отрезок ни за одной территориальной единицей не удосужились. За решение проблемы взялась Украинская морская партия Сергея Кивалова.
Центральный офис ЧП «Базальт» находится в Фонтанке, поэтому представителям компании самим приходится каждый день ездить этой дорогой. По словам руководителя предприятия Саргиза Егиазаряна, хотелось бы, чтобы эта дорога была удобной и комфортной, именно поэтому они взялись поддержать инициативу Украинской морской партии.
Почти весь день рабочие вырезали участки старого, убитого покрытия, заменяя его новым асфальтом. К происходящему все водители транспортных средств отнеслись с пониманием.
На сегодня вопрос ремонта на этом участке дороги решен, но представители УМП продолжают вести переговоры по поводу передачи дороги на баланс одного из местных советов. Кроме того, рядом работают много строительных фирм и организаций. По дороге постоянно передвигается строительная техника, которая и разбивает покрытие. При этом вкладывать в ремонт застройщики не хотят. Обязать их нести ответственность за состояние дороги, станет возможным, как только этот участок будет закреплен на балансе.