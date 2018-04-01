Произведен ремонт дороги, соединяющий Суворовский и Лиманский районы Одессы и области

Узкую полосу асфальтной дороги, которая разграничивает два села – Крыжановку и Фонтанку, знают не только жители Суворовского и Лиманского районов. Эта дорога соединяет город с огромным торговым центром, которые ежедневно посещают тысячи горожан и жителей пригорода. Каждый день по этой дороге проезжает свыше 50 тысяч автомобилей. Трафик соизмерим с центральными улицами города.

Проблемным вопросом обеспокоились представители Украинской морской партии Сергея Кивалова.

На данном участке дороги проходит ежедневно тысячи единиц транспортных средств. Мы все видим, в каком состоянии находится эта проезжая часть. Водители транспортных средств вынуждены резко тормозить, менять направление движения, это постоянно приводит к созданию аварийной ситуации. — рассказывает глава Лиманской районной организации Украинской морской партии Александр Кротюк.

Дорога здесь появилась в результате строительства торгового центра, а всего несколько лет назад администрацию ТЦ обязали уложить проезжую часть асфальтом. Вот только закрепить этот отрезок ни за одной территориальной единицей не удосужились. За решение проблемы взялась Украинская морская партия Сергея Кивалова.

Уже более 3-х месяцев ведутся разговоры по поводу выделения средств из местных бюджетов, но в связи с тем, что эта дорога ни на чьем балансе не числится, возможности за бюджетные средства проводить ямочный ремонт – нет. В связи с этим проявила инициативу Лиманская районная ячейка Украинской морской партии. Было решено совместно с предприятием «Базальт», которое уже больше 20 лет занимается асфальтированием дорог, провести ремонтные работы этого отрезка. — рассказывает член Украинской морской партии, глава депутатской группы Фонтанского сельского совета Богдан Рымар.

Центральный офис ЧП «Базальт» находится в Фонтанке, поэтому представителям компании самим приходится каждый день ездить этой дорогой. По словам руководителя предприятия Саргиза Егиазаряна, хотелось бы, чтобы эта дорога была удобной и комфортной, именно поэтому они взялись поддержать инициативу Украинской морской партии.

К нам обратились представители УМП, мы приняли это обращение и на сегодняшний день проводятся дорожно-строительные работы по данному участку дороги. — отметил руководитель ЧП «Базальт» Саргиз Егиазарян.

Почти весь день рабочие вырезали участки старого, убитого покрытия, заменяя его новым асфальтом. К происходящему все водители транспортных средств отнеслись с пониманием.

Мы живем в селе Фонтанка и очень рады, что Украинская морская партия решила отремонтировать дорогу очень важную для жителей нашего села, так как она постоянно пользуется спросом. Спасибо им большое, и надеемся, что они и дальше будут продолжать хорошие дела. — поделился житель села Фонтанка Олег.

На сегодня вопрос ремонта на этом участке дороги решен, но представители УМП продолжают вести переговоры по поводу передачи дороги на баланс одного из местных советов. Кроме того, рядом работают много строительных фирм и организаций. По дороге постоянно передвигается строительная техника, которая и разбивает покрытие. При этом вкладывать в ремонт застройщики не хотят. Обязать их нести ответственность за состояние дороги, станет возможным, как только этот участок будет закреплен на балансе.