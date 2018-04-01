Сергей Кивалов: Решения в религиозных вопросах должны приниматься на уровне межцерковного диалога

Сегодня Верховная Рада поддержала обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. За такое решение проголосовало 268 народных депутатов.

Я голосовал «против» этого антиконституционного обращения о предоставлении автокефалии Православной Церкви. Считаю, что это является прямым вмешательством во внутренние дела Церкви. А в Украине, согласно ст. 35 Конституции Украины, церковь и религиозные организации отделены от государства. И решения по объединению церквей должны приниматься исключительно при участии представителей всех религиозных организаций и самих верующих людей.

— заявил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Таким решением нынешняя власть в очередной раз готовит почву для разжигания религиозных конфликтов, что в дальнейшем может привести к усилению раскола в украинском православии.

Всех нас, верующих людей, независимо от конфессиональной принадлежности, объединяет богобоязненность и человеколюбие. Это является главным постулатом каждого христианина. Вот о чем нужно думать в первую очередь в нынешнее время!

— отметил Сергей Кивалов.