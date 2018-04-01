Митрополит Агафангел освятил храм в Татарбунарском районе

21 апреля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Украинская православная церковь) совершил освящение храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в селе Кочковатом Татарбунарского района.

Как сообщила пресс-служба епархии, затем в освящённом помещении прошла литургия, которую главе епархии помогало проводить местное духовенство. Кроме того, митрополит Агафангел совершил крестный ход с частицей мощей мучеников Виктора, Максима и Викентия Римских вокруг сооружённого здания церкви.

После богослужения владыка пожелал жителям села помощи Божьей в нынешние трудные времена и вручил строителям храма высокие церковные награды.