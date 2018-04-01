Нынешний уровень пенсий в Украине считают достаточным не более трех процентов населения

Об этом свидетельствует опрос, проведенный проектом USAID «Трансформация финансового сектора».

По информации ИА «Delo.ua», только 3% респондентов считают достаточной пенсию до трех тысяч гривен (которую получают подавляющее большинство украинских пенсионеров).

14% респондентов сочли таковой пенсию до четырех тысяч, 27% – от четырех до пяти тысяч гривен.

При этом почти половина респондентов – 49% сочли минимально достаточной пенсию в размере не менее пяти тысяч, более трети – 36,5% – от пяти до десяти тысяч, а 16% – считают, что пенсия должен составлять более десяти тысяч гривен.

При этом более половины опрошенных отметили, что не имеют возможности откладывать средства на добавку к пенсии.