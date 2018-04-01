Спортивный уик-энд студентов Одесской Юракадемии

Открытие спортивного сезона состоялось для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия».

По доброй традиции с наступлением теплых дней студенты со всех факультетов Одесской Юракадемии организовывают масштабный заезд на велосипедах, в котором вместе со студентами участвуют и члены преподавательского состава. Велозаезд начался ранним утром, маршрут – от Аркадии до пляжа «Дельфин» и обратно. В Юракадемии убеждены: развиваться нужно не только профессионально, но и физически, демонстрируя правильный пример здорового образа жизни.

Вести здоровый образ жизни является популярным трендом в нашем вузе. Вот мы все вместе сейчас поедем вдоль моря, позанимаемся на спортивных площадках, пообщаемся на свежем воздухе. В нашем заезде главное – участие, живое дружеское общение, сближающее людей. Очень радостно, что эта инициатива была поддержана президентом университета Сергеем Васильевичем Киваловым. — говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Велосипедная поездка по Трассе здоровья очень полезна, а уж в эти весенние деньки, под ласковым солнышком – и вовсе чистое здоровье.

Я люблю заниматься спортом, в частности велосипедные прогулки, и рад, что такие мероприятия в родном университете проводятся систематически, закаляя дух студентов. Вообще такое времяпровождение не только укрепляет здоровье, но и дает нам – студентам разных факультетов – почувствовать себя единой командой. — говорит студент Одесской Юракадемии Сергей Косьяненко.

Президент университета Сергей Васильевич Кивалов всегда поддерживает разнообразные спортивные начинания Студенческого совета, создавая наилучшие условия для занятий спортом. Благодаря руководству вуза проведение таких мероприятий стало нашей общеуниверситетской традицией. Вот недавно открыли еще один спортивный зал с новейшим оборудованием, танцевальный зал , в которых мы можем тренироваться и проводить танцевальные конкурсы.

В задачи участников велозаезда не входило устанавливать скоростные рекорды – катались, наслаждаясь процессом.

У одесской достопримечательности – Канатной дороги – сделали привал, посидели в кафе, перекусили, попутно обсуждая свои студенческие новости. Подкрепившись, веселой велогурьбой отправились в обратный путь.

После проведенного на берегу моря велозабега около 300 студентов Юракадемии и Юридического колледжа НУ «ОЮА» отправились на стадион «Черноморец» поддержать любимую команду.

21 апреля в 28-м туре чемпионата Украины по футболу в Одессе местный "Черноморец" принимал "Александрию".

Это очень интересно и важно – поддержать одесский «Черноморец», который сейчас под угрозой «вылета» из украинской премьер-лиги. Нужно поддержать одесскую команду, хочется, чтоб футбол в Одессе жил. Мы пришли сюда всем факультетом болеть за команду «Черноморрец», и выражаем благодарность руководству нашего вуза за организацию такого мероприятия, за то, что все это для нас бесплатно. — сказал студент второго курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» Назар Гринчук.

Я очень люблю футбол, сегодня болею, конечно же, за «Черноморец», это моя команда-фаворит. Разумеется, я не могла сегодня не прийти на стадион. — поделилась студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Дарья Байталюк.

Юридический колледж почти в полном составе сегодня болеет за «Черноморец». Кроме того, еще два десятка билетов мы вручили во время проведения Дня открытых дверей гостям нашего колледжа, некоторые из которых приехали из других регионов. Для них возможность поболеть за любимую команду – хороший подарок. Кстати, хочу заметить, что из ста пятидесяти человек большинство – 86 человек - девочки. А из ребят многие не только болеют, но и сами играют в разных командах. — говорит директор Юридического колледжа Сергей Стародубов.

Я с детства «болею» вместе с папой, сегодня традиционно пришла «поболеть» за наш «Черноморец». Еще хотела бы пойти на волейбол – эту игру тоже люблю. Вот из-за таких моментов и люблю учиться в колледже: дружный коллектив, совместные походы на самые различные мероприятия, поездки, пикники – все это сближает не только одногруппников и однокурсников, но и студентов разных курсов. Преподаватели здесь – наши друзья. Они относятся к нам не так, как в школе, где нас по инерции продолжали считать детьми, а с уважением, которого заслуживают взрослые люди. При таком формате отношений учиться интересно и легко. Кстати, очень мобилизует то, что в колледже мы все носим единую форму: не отвлекаешься на вопрос, что сегодня надеть, все мысли об учебе. Но сейчас основное – это игра. У меня много знакомых среди болельщиков и среди игроков, желаю победы родной команде, «Черноморец» - чемпион!

— говорит первокурсница Дария Гребенюк.

Григорий тоже учится в Юридическом колледже, и тоже на первом курсе.

Сегодня я болею за «Черноморца». На футболе я впервые, но у нас много других совместных походов и поездок. Действительно очень приятно, когда руководство вуза заботится о досуге своих студентов. Это еще больше сплачивает наш коллектив. Вот, сегодня мы вместе на стадионе, а через неделю едем в Киев. Вообще я рад, что учусь в колледже. Насколько я могу судить, здесь лучшая материально-техническая база, а преподаватели грамотные и квалифицированные. Спасибо за возможность побывать на матче и пусть «Черноморец» победит!

— делится впечатлениями юноша.

Члены студенческого совета Влада, Настя и Аня наперебой спешат высказаться:

Здесь сегодня играют наши знакомые ребята, и мы пришли вместе за них поболеть. Хочется замолвить словечко о любимом колледже. Это самый лучший юридический колледж, в нем учатся самые лучшие студенты, и преподают лучшие педагоги. Не каждое учебное заведение проводит такие мероприятия. Вот, у нас группа 26 человек, и все мы – она команда. Гулять, в гости, на природу – все делаем вместе, никто не выпадает. И сюда мы пришли поболеть за свою команду, это же свое, родное, это – наша Одесса. И пусть «Черноморец» победит!!

Как ни грустно констатировать, но поединок завершился уверенной победой гостей, 3:1 в пользу «Александрии». Наша команда, вышедшая играть, на пятнадцатой минуте имела уже два пропущенных мяча. Два решения арбитра добавили негативных эмоций. А ведь любой психологический момент оказывает влияние на игру. В начале второго тайма, на 50-й минуте, игроками «Черноморца» был забит ответный гол, к слову, Иваном Бобко - выпускником Одесской Юракадемии, за которого сегодня пришли болеть нынешние студенты.

У нашей команды еще есть возможность выиграть четыре игры и подняться в турнирной таблице.

После игры состоялась краткая пресс-конференция.

Сегодня двоякое впечатление от игры. В первую очередь – негативный результат. Второй момент – это желание ребят и качество футбола, которое мы продемонстрировали. Я считаю, по игре мы не заслужили поражения. На результат повлияли два ключевых решения арбитра. Первое – это назначение штрафного, которого не было, и второе – одиннадцатиметровый, который поставили в наши ворота. Эти пропущенные быстрые мячи определили ход игры. Ребята старались изменить ситуацию, перестроились, во втором тайме мы начали играть в три защитника центральных, выдвинули еще одного игрока в группу атаки. Подали много стандартных положений - угловых, штрафных. Один гол забили, были еще предпосылки, но тяжело вскрывать насыщенную оборону, когда восемь человек обороняет штрафной. Где-то не повезло, где-то не хватило исполнительского мастерства в атаке, чтобы забить второй мяч. Могли бы сыграть и лучше. — комментирует результаты матча главный тренер «Черноморца» Константин Викторович Фролов.

А вот кировоградцы играли рискованно. «Александрия» - команда достаточно опытная, сыгранная, и все шансы были использованы по максимуму. Подводя итог встречи, тренер «Александрии» Владимир Богданович Шаран отметил:

Победа была для нас важна. Мы прекрасно понимали, что и "Черноморцу" деваться некуда. Поэтому мы больше акцентировали внимание на игру в защите своих ворот, знали, что будут свободные зоны, пространство и в принципе использовали свои моменты. В процессе игры была произведена замена семи игроков, и это принесло результат. Черноморец проявил характер, и мог бы сравнять счет, но наши ребята неплохо сыграли на контратаках и забили третий мяч. Так что это очень важная победа. А "Черноморцу" хотелось бы пожелать, чтобы они выполнили поставленную задачу и остались в Премьер-лиге, потому что Одессу без большого футбола я себе не представляю. — сказал Шаран.

Да, сегодня «Черноморец» не победил. Но одно сражение – это еще не вся война. Не будем заглядывать вперед слишком далеко.

Скоро у «Черноморца» будет матч со «Сталью». Эта игра будет за 6 очков. Поэтому в первую очередь нужно о ней думать и говорить. Очень важна психология игроков. Тяжело их выводить из этого состояния, когда команда находится внизу, и мы проигрываем игру. На негативных эмоциях тяжело и жить, и работать. Поэтому прежде всего мы большое внимание уделяем психологии, атмосфере в команде. Стараемся, чтобы она была на хорошем рабочем уровне, чтобы игроки были мотивированы и не опускали руки. — говорит Константин Фролов.

Очень хочется надеяться, что позитивная энергетика юных болельщиков и единодушное пожелание успеха любимой команде помогут нашим землякам переломить ситуацию и им улыбнется спортивная удача. Мы желаем одесситам побед в следующих матчах чемпионата!