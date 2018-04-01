С мая "Нафтогаз Украины" повышает тарифы на газ

НАК "Нафтогаз Украины" с мая повысит цену на природный газ на 472,8 грн. за тысячу кубометров (5,5%), сообщает enkorr.

С мая, тем кто платит по предоплате в размере более 50 тыс. кубометров в месяц, "Нафтогаз" будет продавать газ по 9 142,8 грн. за тысячу кубометров. Это на 472,8 грн больше, чем в апреле.

Для других категорий потребителей цена повысится на 5,2% (489 грн за тысячу кубометров) - до 10 041,6 грн за тысячу кубометров.

Отметим, что таким образом стоимость газа от "Нафтогаза" станет на 400 грн дороже цен добывающих компаний на "Украинской энергетической бирже".

Напомним, в апреле тарифы на газ уже поднимались на 10%.