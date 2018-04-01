Всеукраинская олимпиада по политологии: Триумф политической науки в Одесской Юракадемии

В Национальном университете Одесская юридическая академия, в торжественной обстановке Зала заседаний ученого совета, состоялось открытие Всеукраинской студенческой олимпиады по политологии. Студенты – политологи украинских ВУЗов всей страны съехались на 2 дня в наш город для участия во втором туре интеллектуального соревнования.

В результате первого этапа конкурса, проведенного ранее в 27 университетах Украины, было отобрано 78 представителей, представляющих эту дисциплину. Второй тур, проводимый на базе факультета психологии, политологии и социологии НУ «ОЮА», состоит из 2 частей. Первая включает в себя теоретические задания и историю, поскольку, по словам декана факультета, Дениса Яковлева:

Политолог должен знать историю и интересоваться ею. Он должен хорошо разбираться в политической теории, уметь анализировать те факты, которые предоставляются и средствами массовой информации, и самой реальной повседневной жизнью, и, главное, профессионально разбираться в политике. И потому второй тур нашей Олимпиады – прикладной, он рассчитан на тех, кому интересны процесс и механизм выборов, политические технологии, так называемый «пиар» и его использование в избирательных кампаниях. Практические задания такого рода и будут находиться в основе второго тура.

— отметил декан факультета, Денис Яковлев.

Участников интеллектуального форума, собравшихся в Зеленом зале Академии на церемонию открытия, приветствовали в своем обращении высокие гости, профессора и доктора наук.

О значимости проводимой Олимпиады высказал свое мнение Председатель жюри Олег Рафальский, доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, член корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, директор Института политических и этнонациональных исследований им. И. Кураса НАН Украины, президент Ассоциации политических наук Украины:

Формат олимпиад очень нужен, потому что политическая наука весьма своеобразна. В нашей стране, в связи с политизацией общества, буквально каждый считает себя политологом и подлинная профессионализация политологического цеха очень важна. Эти молодые ребята, студенты, приехавшие сюда – это тот ресурс, который будет востребован в самом скором времени. Именно они – будущее нашей науки и политики. Первая задача политологов – знать, что собой представляет общество, какие процессы в нем происходят. Правильно, объективно и взвешенно подавать это знание и общественности, и власти - первейшая задача для ребят, вставших на этот путь.

Мнение коллеги поддержал и Председатель апелляционной комиссии, доктор политологических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Владимир Цвих:

Организовывать подобные Олимпиады необходимо, потому что это способ привлечения молодых людей в науку, которая, по ряду причин, переживает сейчас не лучшие времена, и политическая наука в том числе. Но я очень рад, что и министерства, и высшие учебные заведения нашли время и средства на организацию такого мероприятия. Подобные встречи очень важны и в человеческом измерении, ведь общаясь, мы находим друзей и коллег и можем в будущем идти одной дорогой вместе и решать жизненно важные и для науки, и для страны вопросы.

О жюри конкурса, включающем в свой состав лучших из лучших ученых, представляющих политическую науку в Украине, с гордостью высказался декан факультета психологии, политологии и социологии Денис Яковлев:

Самые лучшие политологи Украины согласились войти в состав апелляционной комиссии и жюри Олимпиады. Мы пригласили 10 докторов наук, профессоров, представляющих все регионы нашей страны – Киев, Львов, Харьков, Днепр, Николаев, Черновцы, и потому мы можем говорить о совершенной объективности оценки конкурсантов. Проводимая сегодня олимпиада – это большой шаг вперед в развитие политической науки. Благодаря усилиям президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова, в университете развивается не только такая дисциплина, как право, а активно развивается и политическая наука. Наш факультет психологии, политологии и социологии, наши преподаватели и студенты активно участвуют в этом событии.

Этот же факт подчеркнула Галина Ульянова, проректор по науке Национального университета Одесская Юридическая академия, выражая общее мнение профессорско-преподавательского состава:

Для нас очень важно и приятно, что НУ «ОЮА» был выбран базовым вузом для проведения этого мероприятия. Сегодня в университете уделяется колоссальное внимание развитию таких наук, как политология, социология и психология и Сергей Васильевич Кивалов, Президент нашей академии, поддерживает все инициативы, направленные на развитие факультета и становление науки политологии в нашем ВУЗе. Как известно, участниками Олимпиады стали представители разных вузов со всех уголков Украины. Мы получили много заявок, это очень почетно. И на основании этого мы можем сделать выводы, что, если студентов, которые и есть наше будущее, интересует политология, - это означает одно: политическая наука развивается. Очень важно, что в университете у нас есть отдельно факультет, на котором она занимает одно из ведущих мест.

В Одессу приехали по 3 победителя от 27 вузов, т.е. лучшие студенты-политологи страны. И среди них выбирали сильнейших.

Это не просто студенты 1-2-х курсов. Это уже студенты, которые успели проявить себя и на научных конференциях, и на различных мероприятиях, студенты, которые выигрывали гранты, как, например, наша студентка Елена Костынюк, которая вошла в ТОП-100 лучших студентов Украины и принимала участие в проекте «Ялтинская европейская стратегия ЕС» в Киеве от школы лидерства фонда Пинчука. У них у всех уже есть опыт – это студенты 4-5 курсов, бакалавры и магистры политологии. II этап был посвящен политическому маркетингу, политтехнологиям, политическому пиару и политическому менеджменту – тому, что очень востребовано сейчас. На модельном округе они должны были расписать и смоделировать ход избирательной компании. У них были последние результаты социологических исследований независимых социологов, у них были результаты выборов предыдущей избирательной кампании по этому округу, который они определяли путем жеребьевки и было полное описание социально-демографических, экономических и медийных характеристик. И вот студенты-политологи показали блестящее владение теорией и прикладной политологией, а также политическими технологиями. Они все будут востребованы. Политология – наука XXI века. — говорит Денис Яковлев.

Проведение Олимпиады – это знаковое событие для политологии всеукраинского масштаба. Это этапный момент для становления политологической школы не только НУ «ОЮА», но и для формирования мощной политологической школы в Одессе. Тат как такого представительства на Олимпиаде не было никогда ни в одном вузе до этого.

Кроме того, в заключительный день олимпиады в Одесском доме ученых в рамках городского научного семинара, основанного факультетом психологии, политологии и социологии, ведущие политологи Украины, которые вошли в состав жюри, выступили перед студентами с лекциями.

По приказу министерства мы могли дать количество призовых мест до 10% от количества участников. Мы могли дать 6 и более призовых мест и поэтому мы не скупились. Мы хотели, чтобы все были довольны. У нас три 3 места Объективность результатов определял компьютер, который сразу после введения ответов, выдавал результат. — отметил декан факультета психологии, политологии и социологии Денис Яковлев.

По итогам олимпиады в командном зачете первое место заняла Одесская юракадемия, второе разделили между собой Харьковский университет им.Каразина и Киевский университет им.Тараса Шевченко. Третье место у Донецкого университета им.Василя Стуса, Черновицкого университета им.Юрия Федьковича и Днепропетровского университета им.Олеся Гончара.

Председатель жюри Олимпиады, член-корреспондент НАН Украины, Президент Ассоциации политических наук Украины, директор Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса НАНУ, Рафальский Олег Алексеевич сказал в интервью корреспонденту газеты «Слово»:

Такие мероприятия имеют большое значение, особенно для молодых ученых, т.к. формирование профессиональной среды в политологической науке на сегодня представляет собой большую проблему. Сейчас происходит смена поколений, старшее поколение, которое формировалось в той далекой стране, давно сегодня не существующей, физически и в силу обстоятельств уходят от нас, и их место должны занять молодые кадры. Именно такие мероприятия дают возможность найти молодые таланты в масштабах всей Украины. И, как показывает эта олимпиада, нам это удалось. Это и огромное число участников, и огромный интерес, и очень хорошо, что у нас появляется такая молодая элита. По сути все эти дети, которые тут собрались, являются лучшими в своих вузах, они уже – победители. И сегодня у них был шанс проверить свои возможности и способности в масштабах всей страны. У меня кажется, что у нас, как у жюри, получилось все сделать объективно и честно благодаря тому, что все было прекрасно организовано в Одесской юридической академии. Было максимально уделено внимания каждому участнику. Были максимально созданы условия для раскрытия потенциала возможностей каждого участника. Были созданы прекрасные условия для работы жюри и апелляционной комиссии.

Глава винницкой делегации Сергей Бондаренко, кандидат политических наук, преподаватель кафедры политологии и государственного управления Донецкого Национального университета им. Василия Стуса, сказал в интервью корреспонденту газеты «Слово»:

Мы очень благодарны организаторам Олимпиады за то, что провели такое знаковое для политологических наук мероприятие, особенно для студенческой политологической науки. Такие мероприятия крайне важны, т.к. это не просто студенты собрались со всей страны и обсудили актуальные проблемы политики, социума. Важнее то, что здесь зарождаются очень мощные контакты между студентами, преподавателями и учеными, которые позволяют вывести на новый профессиональный уровень нашу украинскую науку, особенно политическую. И это очень важно, что сейчас Украина находится в самом центре событий, и без качественной политологии выживание нашей страны попросту невозможно.

Руслан Запорожченко, студент Харьковского Национального университета им В.Н.Каразина сказал в интервью корреспонденту газеты «Слово»:

Участвую в Олимпиаде по политологии впервые и, как видно, новичкам везет. Собственно, Олимпиада состояла из двух уровней: это тестовый этап (100 тестов) и открытые вопросы. Было волнительно, конечно, переживал, куда ж без этого, и старался максимально применить все свои знания и все свои силы. Спасибо Одесской юридической академии за прекрасную организацию Олимпиады, спасибо городу-герою Одессе. Я здесь впервые, и мне безумно нравиться этот город, такой красивый и необычный. И я буду очень рад сюда возвращаться.

Отметим, в Одесской Юракадемии по инициативе президента вуза более восьми лет работает лаборатория социологических и политических исследований, чтобы будущие социологи и политологи, которые учатся в высшем учебном заведении оттачивать свое профессиональное мастерство и приобретали полезные практические навыки по выбранной специальности. В юридической академии студенты - социологи не отстают от политологов. В прошлом году команда факультета психологии, политологии и социологии заняла второе общекомандное место на Олимпиаде в Киеве, а в этом году студентка факультета психологии, политологии и социологии Траченко Виктория заняла третье место на Всеукраинском конкурсе научных работ.

Уже 17-20 мая в Одесской Юракадемии пройдет Всеукраинская Олимпиада по социологии и еще одна Олимпиада по политологии для студентов не политологов.