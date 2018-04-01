На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета

25 апреля в 10:00 начнется XХV сессия Одесского городского совета. В предварительную повестку дня внесены вопросы: о деятельности городского совета и его органов; о бюджете и финансах; о целевых программах, концепциях и градостроительстве; об объектах коммунальной собственности; о льготах по налогам и сборам и некоторые другие.

23 апреля в преддверии предстоящей сессии Одесского городского совета состоялось очередное заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. На рабочем заседании депутатами обсуждались инициативы, которые они будут поддерживать на заседании. Традиционно, это социальные вопросы, касающиеся повышения уровня жизни наших земляков.

Как известно, Члены Украинской морской партии Сергея Кивалова последовательны в осуществлении поставленных задач. Так, например, вопрос об увеличении выплат ветеранам войны был озвучен впервые депутатами фракции УМП в горсовете и эта инициатива была поддержана представителями всех политических сил единогласно.

Это была инициатива УМП. Сейчас мы ставим финальный аккорд в этом вопросе, потому что это люди, которые нуждаются в нашей заботе. Жизнь дорожает, жить становится тяжелее. Поэтому наша обязанность – поддерживать всеми силами муниципальными надбавками наших ветеранов.

— отметила тогда глава фракции Украинской морской партии в горсовете Светлана Осауленко.

И вот итог: сегодня уже второй год действует программа, по которой ветеранам войны выплачивают 600 гривен вместо 400. А вот участники обороны и освобождения Одессы, а также участники парада Победы получают надбавку в тысячу гривен – также по инициативе Украинской морской партии об увеличении в два раза социальных выплат этой категории граждан.

А в текущем 2018 году, также с подачи депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова, в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищённым слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы будет выплачена адресная муниципальная помощь на общую сумму 18,5 млн. грн., которую в преддверии 9 Мая получат более 81 тысячи жителей города Одессы, в том числе:

- около 2-х тысяч инвалидов войны и лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, участников боевых действий войны – по 500 грн.;

- около 10-ти тысяч участников войны, узников гетто и концлагерей, семей погибших (умерших) ветеранов войны – по 400 грн.;

- более 70 тысяч детей войны – по 200 грн.

Так поздравили наших ветеранов с праздником Великой победы члены Украинской морской партии.

Еще один вопрос, вокруг которого сегодня ломаются копья – внедрение программ здравоохранения в свете медицинской реформы, проводимой в государстве Украина. Члены постоянной комиссии Одесского горсовета по здравоохранению на своем заседании 18 апреля рассмотрели и утвердили проект решения "О делегировании кандидатур для работы в составе Госпитального совета Госпитального округа №1". Директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев дал такое определение этому загадочному понятию «Госпитальный совет Госпитального округа»:

Госпитальный совет – это совещательный округ, который может давать рекомендации относительного того, в каком направлении нам двигаться дальше с учетом реформы, а также как лучше решать общие задачи.

Напомним, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 27 декабря 2017 года в госпитальный округ №1 войдут больницы Одессы, Черноморска и Южного. Также члены профильной комиссии рассмотрели проект решения «О делегировании кандидатур для работы в составе Госпитального совета Госпитального округа №1». Депутаты выдвинули четыре кандидатуры: главный врач ГКБ №1 Атанасов О.Е., главный врач ГКБ №10 Андриевский А.Г., главный врач ГКБ №11 Турчин Н.И. и главный врач детской городской больницы им. Резника Рыжикова Т.И.

Основу госпитального округа составляют эти больницы. Именно по этому принципу мы выбирали кандидатов. Их каденция — всего полтора года. Если они не справятся со своей задачей, то мы можем в любое время их отозвать.

— отметил Евгений Григорьев.

Против такого проекта решения выступила глава фракции Украинской морской партии С. Кивалова в Одесском горсовете Светлана Осауленко, которая возмутилась, что нет представителя фракции УМП.

Нет нашего представителя, и мы не можем голосовать и нести ответственность. Вычеркнули нашего члена из состава совета, потому мы не голосуем.

— отметила она.

Как известно, лидер Украинской морской партии, народный депутат Украины Сергей Кивалов так называемую медицинскую реформу не поддержал. Поскольку направленность этой реформы абсолютно антигуманная, и похоже, ее истинной целью является максимальное сокращение населения страны.

Сергей Кивалов направляет депутатские запросы и использует все доступные ему возможности для противостояния антинародным реформам. Пока неповоротливая государственная машина набирает обороты, парламентарий проводит социальную работу на местах. В сентябре прошлого года была открыта ультрасовременная стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета по адресу Академическая, 30, где оказывают бесплатную медицинскую помощь пенсионерам и малоимущим гражданам. Ранее нардеп направлял запрос на имя Премьер-министра с требованием включить препараты для анестезии в Национальный перечень обязательных лекарственных средств. А один из последних запросов касается создания Государственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями.

Напомним, что одним из предвыборных обещаний депутатов фракции УМП было создание сети городских аптек и обеспечение граждан лекарственными препаратами первой необходимости с 50%-ой скидкой. Реализация городской целевой программы «Здоровье» обеспечивает эти льготы. В муниципальных аптеках КП «Одесфарм» в 2017 году производились еженедельные скидки на медицинские препараты.

По инициативе фракции УМП в рамках реализации городской программы «Здоровье» удалось добиться еще одного важного решения. Впервые был реализован пилотный проект по бесплатному обеспечению медикаментами ургентных пациентов в первые три дня после госпитализации. На приобретение лекарственных препаратов из городского бюджета было выделено 5 миллионов гривен. Хочется отметить, что Одесская программа «Здоровье» была признана одной из лучших муниципальных медицинских программ в Украине.

Депутаты фракции Украинской морской партии надеются, что в ходе работы сессии их инициативы, при наличии разумного баланса между желаниями и возможностями, получат поддержку у коллег – депутатов других фракций.

Также отметим, что по инициативе УМП продолжается реализация программы «Теплый дом», в рамках которой произведена старых окон на новые в свыше 150 домах. А с начала текущей недели новые окна установили по адресу Академическая, 18, Фонтанская дорога, 45, Педагогическая, 16А.